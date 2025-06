11 settembre, Biden proclama i Giorni della preghiera e del ricordo

ROMA. – “Ventitré anni fa, l’11 settembre 2001, 2.977 vite preziose ci sono state strappate in un attacco malvagio alla nostra nazione. In questi giorni solenni, rinnoviamo il nostro sacro voto: non dimenticare mai. Non dimenticare mai i cari che abbiamo perso. Non dimenticare mai i primi soccorritori che sono corsi verso le macerie per salvare gli altri. Non dimenticare mai le centinaia di migliaia di patrioti che si sono arruolati per servire negli anni successivi.

E non dimenticare mai che, quando un nemico ha cercato di separarci, il nostro Paese si è unito. Siamo rimasti uniti”, lo scrive il presidente Usa Joe Biden nell’atto in cui proclama il 6, il 7 e l’8 settembre 2024, Giornate nazionali di preghiera e ricordo.

Biden si rivolge “a tutti coloro che sono in lutto per la perdita di un figlio, genitore, coniuge, fratello, amico o collega, e a tutti coloro che portano ancora le ferite di quella mattina di settembre, so quanto può essere difficile questo periodo. Può riaprire quel buco nero nel petto, riportandoti al momento in cui hai visto le notizie o al momento in cui hai ricevuto la telefonata. Oggi e ogni giorno, la First Lady e io vi teniamo stretti al cuore”.

“Pensiamo – prosegue il presidente Usa – anche a tutte le famiglie degli americani che hanno dimostrato straordinario coraggio, altruismo e sacrificio quel giorno. Sono i pompieri, gli ufficiali di polizia e i soccorritori che si sono imbattuti nell’inferno di carburante e detriti a Ground Zero e si sono rifiutati di smettere di cercare per mesi. Sono i civili e i militari del Pentagono che si sono precipitati nella breccia infuocata per salvare i loro colleghi. Sono i passeggeri del volo 93, che hanno affrontato il terrore con assoluto coraggio. Sono gli eroi che si sono arruolati per servire e difendere la nostra patria da futuri attacchi. E includono ogni americano, dalle comunità di tutto il nostro paese, che si è fatto avanti e si è unito”.

E – prosegue Biden – “mentre ricordiamo tutti coloro che abbiamo perso in quel bruciante giorno di settembre di 23 anni fa, rinnoviamo la nostra fede gli uni negli altri. Continuiamo a cercare la luce, anche nelle ore più buie. E traendo spunto dal loro esempio, decidiamo di continuare a costruire una nazione che si erge come un faro di libertà e giustizia per tutti. Questo è il ricordo più autentico delle loro vite: le nostre azioni, ogni giorno, per garantire che la nostra democrazia duri, che la nostra libertà duri e che l’anima stessa della nostra Nazione duri”.

Così “in virtù dell’autorità conferitami dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti, proclamo con la presente il 6 settembre 2024, fino all’8 settembre 2024, come Giornate nazionali di preghiera e ricordo. Chiedo al popolo degli Stati Uniti di onorare le vittime dell’11 settembre 2001 e i loro cari con preghiere, contemplazioni, servizi commemorativi e visite, campane, veglie a lume di candela e altre attività” e “invito le persone di tutto il mondo a unirsi”.

