Giochi Paralimpici 2024: venezuelana Clara Fuentes vince l’oro nel sollevamento pesi

CARACAS. – Torna a suonare il “Gloria al Bravo Pueblo” nei Giochi Paralimpici Parigi 2024: la venezuelana Clara Sarahy Fuentes Monasterio si é appesa al collo la medaglia d’oro nel sollevamento pesi categoria 124 chilogrammi.

La Fuentes regala alla delegazione venezuelana una nuova gioia in questa edizioni dei Giochi Paralimpici Parigi 2024. In precedenza avevano visitato il podio per il Venezuela: Lisbely Vera (argento nei 400 metri categoria T4) e Enderson Santos inseme alla sua guida Eubring Maza (oro nei 400 metri T11).

Nell’edizione precedente, a Tokyo 2020, Clara Fuentes aveva vinto il bronzo dopo aver sollevato 97 chilogrammi.

“Sto ancora tremando, però sono felicissima per aver regalato questo successo al Venezuela” – ha dichiarato al termine della prova la Fuentes, aggiungendo – “Essere costanti negli allenamenti e fare il salto di categoria mi ha aiutato tantissimo, sopratutto per migliorare la mia condizione fisica e sollevare molto di piú. Mi sento piú forte”.

La sportiva nata a Caracas 27 anni fa ha confessato che festeggerá questo successo insieme a suo figlio.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)