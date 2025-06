Calcio femminile, Mondiale Under20: Vinotinto pareggia 0-0 con Corea del Sud

CARACAS. – La Vinotinto non va oltre lo 0 – 0 con la Corea del Sud nella seconda giornata del girone D del mondiale Under 20 che si sta disputando in Colombia. L’incontro é andato in scena nello stadio Metropolitano de Techo della cittá di Bogotá.

Le piú brave della nazionale della “Piccola Venezia” sono state Sabrina Araujo e Génesis Hernández.

Nell’altra sfida del girone, la Germania ha superato per 3 – 1 la Nigeria. Grazie a questi risultati, la situazione del girone D vede al comando le tedesche (giá qualificate alla seguente fase) con 6 punti, seguono le africane con 3 e la coppia Corea del Sud – Venezuela con 1

Nella prossima giornata, che si disputerá sabato, la Vinotinto affronterá le “aquile verdi”, mentre la Germania se la vedrá con la nazionale asiatica. Per passare il turno, la vinotinto dovrá assolutamente vincere, qualsiasi altro risultato significherebbe salutare la kermesse iridata o sperare in un ripescaggio come migliore terza.

Al momento hanno un posto garantito agli ottavi: Colombia, Brasile, Spagna e Germania tutte a quota 6 punti. Sono vicinissime all’ingresso tra le migliori 16 Messico, Canada

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)