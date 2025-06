Qualificazioni Mondiale 2026: la Vinotinto sfida la Bolivia a 4.150 metri sul livello del mare

CARACAS. – “Si gioca dove si vive” é la frase che darà il benvenuto alla Vinotinto prima della gara contro la Bolivia, valevole per le qualificazioni verso il Mondiale del 2026. Questa sorta di mantra compare a pochi passi dal terreno di gioco dello stadio Municipal de Villa Ingenio della cittá boliviana El Alto. Fino a poco tempo fa, la Verde disputava le proprie gare interne nello stadio Hernando Siles a 3.600 metri sul livello del mare, ma vista la situazione in classifica dei padroni di casa hanno deciso di trasferirsi un po’ piú in alto nella cittá di El Alto a 4.150 metri s.l.m.

Il match Bolivia-Venezuela é in programma oggi, alle 16:00 (ora di Caracas)

La Verde si presenta a questa sfida con il seguente biglietto da visita: una vittoria (2-0 con il Perú) e cinque sconfitte (5-1 con il Brasile, 0-3 con l’Argentina, 1-2 con l’Ecuador 1-0 con il Paraguay e 3-0 con l’Uruguay). Frutto di questa prestazione, la Bolivia é nelle zone basse della classifica con 3 punti e con necessitá di fare cassa per tenere vivo il sogno “mundial”.

Per tentare questa ascesa in classifica, é stato chiamato in panchina Oscar Villegas (era stato anche sondato il venezuelano César Farías) che ha preso il posto del brasiliano, ex Roma, Antonio Carlos Zago.

Villegas per questa sfida contro la Vinotinto ha convocato diversi calciatori dell’Always Ready, formazione del campionato boliviano che gioca le proprie gare interne nello stadio Municipal de Villa Ingenio.

“Il calcio é fatto di piccoli dettagli, questo non vuol dire che con il cambio di stadio vinceremo” ha spiegato il cittí della Verde.

Dal canto suo, la Vinotinto sta vivendo un momento da favola nelle qualificazioni e nella recente Coppa America (dove é stata eliminata ai calci di rigore dal Canada). Nelle qualificazioni la nazionale della “Piccola Venezia” ha uno score di due vittorie (1-0 con il Paraguay e 3-0 con il Cile), tre pareggi (1-1 in Brasile, 0-0 con l’Ecuador e 1-1 in Perú) e una sconfitta (1-0 con la Colombia).

La Vinotinto per affrontare questa sfida ha convocato 41 giocatori.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)