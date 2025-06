Isabel Perelló (CGPJ): “I giudici sono indipendenti, inamovibili, e soggetti solo allo Stato di diritto”

MADRID – Isabel Perelló, che ha fatto storia essendo la prima donna in Spagna a presiede il Consiglio Generale della Magistratura (CGPJ) e la Corte Suprema, l’ha detto a chiare lettere: “i giudici sono indipendenti, inamovibili, responsabili e soggetti solo allo Stato di diritto”. E ha sottolineato che “nessun potere dello Stato può dare istruzione ai magistrati su come devono interpretare e applicare il sistema giuridico”. Avviso ai naviganti. Quello della neopresidente del Consiglio Generale della Magistratura è un messaggio al mondo politico, per i quali ha fissato paletti ben precisi, e a quello della giustizia, al quale ha rammentato i propri doveri.

La cerimonia di apertura dell’Anno Giudiziario, “battesimo di fuoco” della nuova presidente del Consiglio Generale della Magistratura, è stato presieduto dal re Felipe VI. Dopo cinque lunghi anni di stallo, avviene con un Consiglio Generale della Magistratura rinnovato.

Nel corso del suo intervento, Isabel Perelló ha tenuto a segnalare che i magistrati non sono immuni alle critiche ma ha anche raccomandato di “evitare attacchi ingiustificati che possano minare la legittimità dell’amministrazione della giustizia e dei suoi membri”.

La magistrata, poi, ha ritenuto un fatto storico che per la rima volta sia stata eletta una donna alla guida dell’istituzione.

“È un ulteriore passo avanti nel processo di riconoscimento dell’importanza delle donne nell’amministrazione della giustizia – ha detto – e di tutti coloro che lavorano per rendere la Spagna un miglior Paese”.

Dal canto suo, il Procuratore Generale dello Stato, Alvaro García Ortiz, a cui è toccato aprire la cerimonia, ha assicurato che, una volta superato lo stallo, si apre per Il Consiglio Generale della Magistratura, una nuova tappa.

Ha ricordato il numero “allarmante” di sospensioni dei processi che hanno rallentato l’attività dello Stato. E, per sottolineare la gravità del momento, ha spiegato che “nei tribunali penali, come media nazionale, il 42,6% è stato sospeso, mentre nei tribunali provinciali la media è stata del 36,3%”.

Ha poi espresso preoccupazione per il crescente numero dei femminicidi e messo in guardia dal pericolo che si corre nel seminare odio contro i migranti minorenni. Ha colto l’occasione per spezzare una lancia a favore degli adolescenti che, provenienti da paesi in guerra o prostrati dalla crisi economica, oggi rappresentano la fascia della popolazione meno protetta e più vulnerabile.

“Non ci stancheremo di ripetere ciò che è ovvio: i migranti sono, senza alcuna sfumatura o qualificazione, persone con la dignità e i diritti inerenti alla loro condizione, esattamente come lo siamo noi o i nostri figli – ha affermato il Procuratore -. Sarà la storia a giudicarci se, quando parliamo di bambini migranti, ci riferiamo a loro come se fossero mera merce, numeri o figurine che vengono scambiate nel mercato delle parole o, cosa più pericolosa, seminando semi di odio contro queste persone particolarmente vulnerabili che possono prendere piede in società disinformate o manipolate”.

Dopo il rinnovo del Consiglio Generale della Magistratura, arrivato con cinque anni di ritardo, la cerimonia di apertura dell’Anno Giudiziario si è svolta in un clima di cordialità. Ma anche nella consapevolezza che sono tante le difficoltà che le nuove autorità dovranno affrontare per superare le molte incomprensioni tra poteri dello Stato. Sono queste ferite che avranno bisogno di tempo per cicatrizzare.

Redazione Madrid