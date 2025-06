Sangiuliano: “Tra me e Boccia relazione, ma non sono ricattabile”

MADRID. – Tra il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e Maria Rosaria Boccia c’è stato “un rapporto di tipo personale”. A dirlo, in un’intervista al TG1, è stato ieri sera lo stesso ministro, che, rispetto all’incarico da consulente affidato all’organizzatrice di eventi, ha detto: “Avevamo una relazione, anche per questo ho revocato l’incarico”.

Il ministro ha sostenuto, però, di essere “assolutamente non ricattabile”, dal momento che nei numerosi viaggi di Boccia al suo seguito non sarebbero stati mai spesi soldi pubblici: “Sono stati pagati da me – ha detto il ministro – con la carta credito che fa riferimento al mio conto personale”. E si scusa con la premier, Giorgia Meloni, e il governo “per l’imbarazzo”, oltre che con la moglie, Federica Corsini, e con i suoi collaboratori.

Per il momento, però, niente dimissioni: “Sono disponibile a dimettermi un minuto dopo che Meloni me lo chiede”, dice Sangiuliano, ma la premier “mi ha detto di andare avanti e di chiarire bene, in punto di verità”.

“Raramente il nostro Paese è caduto così in basso come con la vicenda del ministro Sangiuliano e la finta consulente Boccia. Una storia imbarazzante che va ben oltre il gossip, come dimostrano le dimissioni farsa prontamente respinte dalla presidente Meloni. La sua soap opera personale è diventata una questione politica e di sicurezza nazionale”, è il commento della deputata PD Laura Boldrini.

“Ci sono voluti 9 giorni, tante dichiarazioni di portavoce e funzionari, numerose bugie e relative smentite, una lunga lettera ad un importante quotidiano, molteplici retroscena, qualche sms in diretta tv, decine di stories e foto e infine una umiliante intervista al Tg1 per cominciare a spiegare cosa sia davvero accaduto al Ministero della Cultura in questi mesi”, afferma Elisabetta Piccolotti (AVS), componente della commissione cultura di Montecitorio.

Mentre per la capogruppo al Senato di Forza Italia Licia Ronzulli, intervenuta a L’Aria che tira, il ministro “sul piano politico, ha spiegato che non c’è stato peculato, che non sono state utilizzate informazioni classificate riservate; quindi, secondo me vengono a cadere gli elementi che potrebbero determinare le dimissioni”.

A far discutere è stata anche la modalità scelta dal ministro per chiarire la sua posizione. Per gli esponenti del M5s in Vigilanza Rai “la soap opera triste con protagonista il ministro della cultura” ha trovato “uno spazio abnorme sul primo telegiornale della tv pubblica. Oltre 10 minuti in cui Gennaro Sangiuliano usa il più importante tg della Rai per autoassolversi”.

Secondo il capogruppo di AVS, Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama e componente della Commissione di vigilanza Rai, “Meloni deve rendere conto in Parlamento dell’operato del suo ministro, deve spiegare perché ha rifiutato le dimissioni del ministro, deve dire al paese che questi comportamenti sono inaccettabili e che per questo il suo amico Sangiuliano deve essere sostituito”.

Al contrario, per il deputato della Lega Rossano Sasso la vicenda è “privata”, ha detto ad Agorà Estate, aggiungendo che “politicamente il caso” è “chiuso”, e “penso che la politica oggi debba occuparsi di cose più urgenti che interessano di più agli italiani”.

Le richieste di chiarimenti sul rapporto tra il ministro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia sono iniziate lo scorso 26 agosto, dopo che sul suo profilo Instagram lei aveva pubblicato una foto insieme al ministro ringraziandolo “per la nomina a Consigliere del Ministro per i Grandi Eventi”.

Alla smentita da parte dello staff di Sangiuliano, interpellato dalla stampa, dell’esistenza di una nomina, erano seguite diverse pubblicazioni da parte di Boccia, sempre sul suo profilo Instagram, di documenti e e-mail che avrebbero dimostrato un suo coinvolgimento in eventi istituzionali.

A far discutere anche dei video girati da Maria Rosaria Boccia all’interno di Montecitorio tramite un modello di occhiali da sole con videocamera integrata, e pubblicati sui social.