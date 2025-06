Nord Italia sotto i colpi della pioggia e del vento

MADRID. – Il maltempo sta colpendo duramente oggi diverse regioni italiane, con allarmi di vari livelli in tutto il Nord. In particolare, il Veneto è sotto un’allerta rossa meteo-idro, mentre Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana sono in allerta arancione. Complessivamente, l’allerta gialla è stata emessa in 16 regioni del Paese.

Milano questa mattina è sotto l’acqua, con diverse strade della città allagate, tra cui anche l’edificio del Tribunale. La Protezione Civile del Veneto ha attivato la Sala Operativa Regionale a causa dell’elevato rischio idrogeologico e idraulico.

“Ringrazio la nostra Protezione Civile e tutti coloro che stanno operando in queste ore” – ha commentato il presidente della regione, Luca Zaia – “il loro apporto è fondamentale per prevenire danni gravi e garantire la sicurezza del territorio”.

La situazione è in costante evoluzione. Nelle prime ore della giornata, i rovesci hanno colpito le Prealpi e la pedemontana veronese, per poi estendersi verso la pianura meridionale e occidentale. Le piogge più intense sono state registrate nella fascia tra i Colli Euganei e i Colli Berici, con picchi di 57 mm/h a Pila Porto Peschereccio e 53 mm/h a Ospedaletto Euganeo.

Le previsioni meteo indicano possibili rovesci di forte intensità fino al pomeriggio. I temporali sono attesi soprattutto sulla pianura centrale ed orientale, e lungo la costa.

Anche il Piemonte è stato duramente colpito dal maltempo, con allerta arancione in vigore e numerose criticità. La Protezione Civile del Piemonte ha segnalato l’esondazione del torrente Gerardo in più punti, provocando il crollo di due ponti a Mattie (Valsusa), dove una borgata è rimasta isolata e si stanno valutando evacuazioni. Situazioni simili si registrano a Bussoleno e in Val Chisone, dove la viabilità è stata gravemente compromessa con diverse strade chiuse, tra cui la SP23 e la SS26.

Nelle Valli di Lanzo, la Stura ha superato il livello di pericolo a Mezzenile, mentre a Lanzo e Cantoira il livello di guardia è stato superato. La situazione è attentamente monitorata, con diversi Centri Operativi Comunali attivi in tutta la regione per gestire l’emergenza.

L’assessore regionale alla Protezione Civile, Marco Gabusi, ha rassicurato che i volontari sono già all’opera da questa notte e che il sistema di Protezione Civile è pronto a intervenire per le necessità urgenti. Le previsioni meteo per il Piemonte indicano un miglioramento nel corso della serata, ma fino al pomeriggio si attendono temporali localmente forti. In Lombardia, dove è stata emessa un’allerta arancione, la situazione è caratterizzata da temporali sparsi, con rischio idrogeologico in aumento.

I fenomeni si concentrano principalmente nelle zone montane e pedemontane, ma la perturbazione sta interessando anche le aree di pianura. Anche in questo caso, la Protezione Civile è attiva e in costante allerta per monitorare l’evoluzione della situazione meteo, con particolare attenzione alle possibili esondazioni dei corsi d’acqua. La Protezione Civile raccomanda alla popolazione di seguire le indicazioni delle autorità e di evitare spostamenti non necessari nelle aree più a rischio.