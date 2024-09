Ocean Stories: la Marina Militare si racconta a Roma

MADRID. – La città di Roma ospita un evento di grande prestigio che celebra l’eccellenza della Marina Militare italiana: la mostra Ocean Stories. The Italian Navy Exhibition, allestita nella suggestiva cornice della Galleria Alberto Sordi, da oggi 5 al 14 settembre 2024. Dopo le tappe internazionali al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite e all’Ambasciata d’Italia a Washington, l’esposizione itinerante arriva nella capitale per raccontare la storia, i valori e le tradizioni della forza armata attraverso un percorso multimediale e immersivo, pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età e culture.

L’evento, organizzato dalla Marina Militare in collaborazione con Magister Art, è suddiviso in quattro aree tematiche, ognuna delle quali esplora aspetti differenti dell’universo della Marina. La prima sezione, Ocean Planet, è dedicata all’impegno della Marina nella conoscenza, protezione e conservazione degli oceani. Attraverso contenuti video, fotografie e infografiche, il pubblico potrà approfondire la dimensione subacquea e scoprire le innovazioni tecnologiche e le attività di ricerca scientifica che la Marina conduce per preservare gli ecosistemi marini. Le operazioni di monitoraggio e protezione, che vedono coinvolta attivamente la Marina, vengono illustrate in maniera dettagliata, mettendo in evidenza la missione di salvaguardia ambientale.

La seconda area, Tempo, offre una suggestiva immersione nella quotidianità della vita a bordo delle navi militari. Immagini e suoni evocativi, come il fischio del nostromo o il rumore delle cime che scricchiolano, riproducono l’atmosfera unica delle operazioni navali. Attraverso foto e filmati, il visitatore è trasportato nel ritmo scandito dalle attività in mare, in un percorso emozionale che cattura la routine e la precisione con cui l’equipaggio svolge il proprio lavoro.

Il cuore pulsante della mostra è dedicato alla Nave scuola Amerigo Vespucci, autentico simbolo della Marina Militare italiana. Definita “la nave più bella del mondo” dalla portaerei USS Independence, la Vespucci incarna un racconto universale di inclusione, educazione e solidarietà. Sebbene fisicamente impegnata in un tour mondiale, navigando tra Tokyo e Manila proprio nei giorni dell’esposizione, la leggendaria nave sarà esplorabile virtualmente grazie a una riproduzione tridimensionale realizzata dall’Università di Firenze. I visitatori potranno ammirare anche un modellino fisico di quasi 5 metri della nave, testimonianza della maestria artigianale e del suo valore storico.

La mostra rende omaggio, infine, ai veri protagonisti della Marina Militare: i suoi marinai. La sezione Sailors leading celebra l’equipaggio della Marina attraverso un mosaico di volti che raccontano le diverse professionalità che operano al suo interno: dai marinai agli aviatori, dagli ingegneri ai medici di bordo, dai palombari ai sommergibilisti, fino agli incursori e agli allievi. Un tributo alle persone che, con la loro competenza e passione, rendono grande la Marina Militare.

L’iniziativa si propone di raccontare una storia di mare, tecnologia e umanità, capace di emozionare e ispirare i visitatori. La mostra Ocean Stories non è solo un’esperienza culturale, ma un vero e proprio viaggio nell’anima della Marina Militare italiana, un’istituzione che continua a guardare al futuro, senza dimenticare il proprio glorioso passato.