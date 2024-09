Garante Infanzia: “Scuola costruisce cittadinanza anche per stranieri”

ROMA. – “Ai bambini e ai ragazzi che da domani inizieranno a tornare sui banchi auguro un nuovo anno ricco di conoscenze, scoperte e incontri. Spero che la scuola possa essere per tutti non soltanto un luogo in cui si apprende e ci si forma, ma anche un posto in cui si va volentieri, si sta bene e si costruiscono relazioni”. Lo dichiara Carla Garlatti, Autorità garante per l`infanzia e l`adolescenza, in occasione dell`avvio dell`anno scolastico 2024/2025.

Rispetto alle numerose novità introdotte dal Ministro dell`istruzione e del merito, Garlatti accoglie positivamente in particolare quella dei tutor (apprezzata anche dal Consiglio nazionale delle ragazze e dei ragazzi dell`Agia) e il potenziamento dello studio dell`educazione civica. A proposito di quest`ultima, Garlatti auspica che essa “rappresenti veramente uno strumento per promuovere tra bambini e ragazzi la cultura del rispetto verso l`altro e i valori di solidarietà. Solo in questo modo potrà contribuire in concreto a supportare i minorenni nel loro percorso di crescita e di costruzione della personalità e potrà fare davvero la differenza in termini educativi, formando ragazzi più consapevoli che si sentano parte attiva della società e diventino il tramite per veicolare valori positivi”.

Per Garlatti, inoltre, deve essere ovviamente scongiurato l`approccio di tipo individualistico che potrebbe derivare da un`eccessiva estremizzazione del concetto di appartenenza alla comunità nazionale a discapito dell`apertura verso una società multietnica e multiculturale. “La scuola deve essere pensata, sin da quella dell`Infanzia, come il primo luogo di integrazione. Per questo – sottolinea – l`attività di potenziamento dell`italiano rivolta agli studenti stranieri deve essere svolta in modo pienamente inclusivo, evitando il rischio di isolamento e di ghettizzazioni”.

“Nel momento in cui si riconosce alla scuola questo importante compito di favorire la socializzazione e la crescita dell`individuo come parte di una comunità – aggiunge Garlatti – va da sé che non ha più senso una norma che impone di attendere il compimento dei 18 anni per acquisire la cittadinanza a ragazzi che nascono e crescono in Italia e si formano studiando la lingua, la storia, i valori e le regole di convivenza civile del nostro Paese. Sono ragazzi che si sentono italiani e che italiani lo sono di fatto”.

“Sono convinta – conclude – che questo possa essere davvero il momento giusto per avviare una seria riflessione sul tema.

Riconoscere la cittadinanza è fondamentale per promuovere una piena integrazione; non riconoscerla, al contrario, potrebbe essere causa di frustrazione e determinare forte senso di emarginazione, accrescendo il rischio di pericolose derive oppositive”.

(Sav /askanews)