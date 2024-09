Futsal: la Vinotinto scalda i motori per il mondiale

CARACAS. – Mancano pochi giorni per il calcio d’inizio del Mondiale di calcio a 5, torneo che in questo 2024 si terrà tra il 14 settembre e 6 ottobre in Uzbekistan.

La Vinotinto, che sará una delle protagoniste, ha disputato una serie di amichevoli per arrivare al top della forma alla kermesse iridata.

La nazionale della “Piccola Venezia” ha ottenuto il pass per il mondiale dopo aver chiuso al terzo posto il Sudamericano alle spalle di Argentina e Brasile.

“É un girone impegnativo, dove ci saranno tre nazionali forti come Iran, Guatemala e Francia” – ha spiegato nella zona mista, Robinson Romero, selezionatore della Vinotinto, aggiungendo – “Dobbiamo giocare e cercare di passare il turno. E’ il nostro obiettivo, superare la fase a gironi e continuare ad avanzare”:

La nazionale inizierá il suo percorso nel mondiale il 16 settembre contro l’Iran. Tre giorni dopo, il 19 settembre, se la vedrá con la Francia. Infine, nell’ultima giornata della fase a gironi, il 22 settembre affronterá il Guatemala.

Per il Venezuela, da quando la kermesse iridata é targata FIFA, questa sará la sua seconda esperienza. Il precedente risale al 2021, quando il torneo andó in scena in Lituania e la Vinotinto affrontó i padroni di casa (vittoria per 1 – 2), Costa Rica (0 – 1) e il Kazajistan (pareggio 1 – 1). Grazie a questa prestazione si qualificó agli ottavi di finale dove affrontó il Marocco: ko per 2 – 3.

Le nazionali di Afghanistan, Francia, Nuova Zelanda e Tagikistan faranno il loro debutto nella kermesse iridata, mentre Croazia e Paesi Bassi torneranno a partecipare alla coppa del mondo di calcio a 5 dopo quasi venticinque anni di assenza.

Questi i gironi del mondiale di calcio a 5

Gruppo A: Uzbekistán, Paesi Bassi, Paraguay, Costa Rica

Gruppo B: Brasile, Cuba, Croazia, Tailandia

Gruppo C: Argentina, Ucraina, Afganistán, Angola

Gruppo D: Spagna, Kazajstán, Nuova Zelanda, Libia

Gruppo E: Portogallo, Panamá, Tayikistán, Marocco

Gruppo F: Irán, Venezuela, Guatemala, Francia

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)