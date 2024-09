Gli Abba celebrano 50 anni da Eurovision con un cofanetto di singoli

MADRID. – Per celebrare il cinquantesimo anniversario della loro iconica vittoria all’Eurovision Song Contest del 6 aprile 1974 con il brano “Waterloo”, gli ABBA hanno annunciato l’uscita di un cofanetto speciale intitolato ABBA: The Singles – The First Fifty Years. Il 25 ottobre 2024, Polar Music International pubblicherà questa straordinaria raccolta, che riunisce tutti i singoli A-side pubblicati dalla band svedese dal 1972 al 2022, offrendo ai fan un viaggio musicale unico attraverso cinque decenni di successi.

La raccolta, disponibile in due formati – Box 4LP e Box 2CD – è un aggiornamento del doppio album del 1982 The Singles – The First Ten Years. Il nuovo cofanetto comprende non solo i singoli storici pubblicati fino al 1982, ma anche quelli più recenti tratti dall’ultimo album della band, Voyage del 2021. Con 38 brani, il box set include capolavori intramontabili come “Mamma Mia”, “Dancing Queen”, “Fernando”, “Take A Chance On Me”, e “The Winner Takes It All”, oltre a brani più recenti come “No Doubt About It” e “Don’t Shut Me Down”.

The Singles – The First Fifty Years non è solo una raccolta dei brani più celebri degli ABBA, ma contiene anche alcune gemme meno note che non furono pubblicate come singoli in tutto il mondo da Polar Music, come “Hasta Mañana”, “Angeleyes”, “Lay All Your Love On Me” e “When All Is Said And Done”.

Il cofanetto include inoltre un libretto con note di copertina firmate da Carl Magnus Palm, uno dei principali esperti della storia della band, rendendo questa raccolta un vero tesoro per gli appassionati.

Questa pubblicazione rappresenta la celebrazione definitiva di un gruppo che ha segnato la storia della musica pop, continuando a influenzare generazioni di artisti e fan in tutto il mondo. Un’occasione imperdibile per rivivere la magia degli ABBA e per scoprire o riscoprire i brani che hanno reso questa band una leggenda.