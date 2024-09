Vela, pericolo fulmini a Barcellona: regate rinviate a domani

MADRID. – Il maltempo ha sconvolto il programma della Louis Vuitton Cup a Barcellona, costringendo gli organizzatori a rinviare le regate previste per oggi. A causa del rischio elevato di temporali, accompagnati da fulmini, le gare riprenderanno domani, concedendo un giorno di pausa agli equipaggi.

La decisione è stata presa principalmente per tutelare la sicurezza dei velisti, visto che le imbarcazioni, spesso dotate di strutture in carbonio, potrebbero attirare i fulmini, mettendo a rischio anche l’incolumità degli equipaggi. Il pericolo è concreto: un fulmine ha già colpito ieri il campo di regata durante l’ultimo lato della sfida tra Luna Rossa e New Zealand, evento che ha portato alla sospensione delle competizioni.

Il nuovo programma di domani prevede l’inizio delle gare alle 14.10 con la sfida tra INEOS Britannia e NYYC American Magic. Luna Rossa tornerà in acqua alle 14.46 contro i francesi di Orient Express, seguita dai match tra Alinghi Red Bull Racing e American Magic alle 15.22 e, infine, tra INEOS Britannia e Emirates Team New Zealand alle 15.58.