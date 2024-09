Salvini: “Obiettivo della Lega il superamento della Legge Fornero”

In materia di immigrazione, il vicepremier sostiene respinge l’ipotesi dello Ius Scholae e sostiene che” l’Italia ha già una buona legge”

MADRID – Il vicepresidente Matteo Salvini ha assicurato che la Lega vuole “continuare a sostenere i pensionati con gli assegni bassi cercando di allargarne il più possibile la platea”. Conversando con il giornalista Ernesto Menicucci del quotidiano “Il Messaggero”, l’esponente dell’estrema destra ha assicurato che si vuole “evitare ogni possibile peggioramento della situazione attuale, con pensioni più ritardate o penalizzazioni”.

“L’obiettivo della Lega, entro la fine della legislatura – ha detto nel corso dell’intervista -, resta il superamento della legge Fornero, ingiusta, punitiva e squilibrata”.

Interrogato sulla possibilità che si decida un’aliquota Irpef al 33 per cento fino a 60mila euro, il leader di estrema destra ha precisato che per l’attuale governo “il sostegno al ceto medio è una priorità”. E ha aggiunto che sono in studio provvedimenti che “tagliare le tasse ai professionisti, agli autonomi, e ai tanti imprenditori, piccoli e grandi, che ogni giorno mandano avanti il Paese”.

“Nessuna preclusione – ha assicurato -. Le decisioni matureranno in base alle risorse che avremo a disposizione”.

In quanto al dibattito sull’immigrazione, Salvini insiste nell’affermare che “l’Italia ha già una buona legge” che consente al Paese di attribuire “un numero di cittadinanze più numeroso che in tutti gli altri Paesi europei, più di Germania, Francia e Spagna”. Da qui, il suo “no” allo Ius Schola.

Il vicepremier, che non nasconde il suo desiderio di “un’Europa senza sinistre”, ha anche parlato della necessità di “regole chiare e solidali per difendere i confini italiani che sono confini europei”.

Redazione Madrid