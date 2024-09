Paralimpiadi: doppio argento azzurro nel triathlon, bronzo nell’arco

MADRID. – Si è aperta con la medaglia d’argento di Veronica Yoko Plebani nel triathlon la quinta giornata dei Giochi Paralimpici Parigi 2024. L’azzurra, già bronzo nella specialità a Tokyo 2020, ha chiuso la gara in 1:15.37, preceduta dall’americana Haley Danz (oro 1:14.31) e seguita dall’altra atleta Usa Allysa Serly (bronzo con 1:16.33). “Con un percorso così duro non pensavo fosse possibile arrivare a questo risultato. Non lo so, non lo sto capendo, giuro. A Tokyo l’ho realizzato nel momento in cui l’ho fatto, adesso non ci posso credere di aver preso una medaglia così. Sono emozionatissima”.

È al settimo cielo Veronica Yoko Plebani al termine della gara di triathlon PTS2 femminile ai Giochi paralimpici di Parigi 2024, che l’ha vista portare a casa la medaglia d’argento.

“La gara è stata durissima, ma io mi sono veramente sorpresa di me stessa. Sono stata solidissima in tutte le tre fazioni. Non lo so, è veramente incredibile”, ha raccontato l’azzurra nella zona mista sul Pont Alexandre III. “Assolutamente non pensavo di poterlo fare, ho dei problemi a credere in me stessa ma quest’anno ho imparato anche questo e in gara ci ho creduto tantissimo. E poi avere i miei amici, tutti, che hanno fatto il tifo tutto il tempo…”.

Erano almeno in ottanta gli amici di Veronica arrivati fino a Parigi per assistere alla sua gara dagli spalti: “È stata una doccia d’amore incredibile. Anche a Tokyo c’era un po’ di tifo, ma vedere le facce amiche è tutto, avevo veramente una folla incredibile. Mi ha motivato tantissimo”. Sull’avvicinamento alle Paralimpiadi, Plebani ha spiegato che “gli ultimi tre anni sono stati difficilissimi per me. L’anno scorso pensavo di smettere, ora sono qui a fare questa gara e ottenere questo risultato. Non lo so, non ci sto credendo e finché non mi metteranno la medaglia addosso non penso che lo capirò”.

Cosa dobbiamo aspettarci adesso da Veronica Yoko Plebani? “Di tutto. Sicuramente questa è stata la mia ultima gara di triathlon, quindi sono all’avventura a cercare tutte le attività, cose nuove da provare, esperienze nuove. Ho proprio voglia di vivere”. Un messaggio potente, quello dell’atleta azzurra: “Il significato di questa medaglia è che l’amicizia è tutto. I miei amici sono stati incredibili negli ultimi anni. Mi hanno supportata tantissimo. Sono stati veramente anni duri, però all’inizio di quest’anno mi sono convinta di potercela fare. Ho abbandonato ciò che non mi faceva star bene. È difficile assolutamente trovare l’ambiente giusto, ma è vitale per crescere, per rifiorire”.

Ancora un argento dal triathlon, grazie alla coppia formata da Francesca Tarantello e da Silvia Visaggi nella PTVI femminile. Tarantello, al suo esordio in una Paralimpiade, ha chiuso la gara in 1:06.43, alle spalle della sola spagnola Susana Rodriguez, oro in 1:04.19, e precedendo la tedesca Anja Renner, bronzo in 1:08.21. Nella stessa gara, ottava la coppia formata da Anna Barbaro e Charlotte Bonin (1:12.01).

La prima medaglia del tiro con l’arco arriva grazie al mixed team, nel W1. È di bronzo. E la ottengono Daila Dameno e Paolo Tonon, protagonisti di una finale per il terzo posto destinata a rimanere impressa nella memoria del tiro con l’arco azzurro. Perché si concretizza al termine di una rimonta clamorosa (recuperati 8 punti nelle ultime due volée). E, soprattutto, perché è la numero 32 nella storia di una Nazionale italiana che, sul podio, sale dalla notte dei tempi: ovvero, da Los Angeles 1984.

Ma le emozioni all’Esplanade des Invalides non sono concluse, se è vero che alle 16.30 toccherà a Eleonora Sarti e Matteo Bonacina, impegnati negli ottavi del Compound Open. Pronti, via. Ed è subito grande Italia. Di fronte agli Stati Uniti, nel confronto che metteva in palio un posto fra le migliori quattro coppie dell’Olimpo, Dameno e Tonon danno vita a una prova impeccabile. E hanno il merito di sfruttare qualche sbavatura degli americani: Jason Tabansky, neo campione paralimpico nell’individuale, e Tracy Otto. Le due volée iniziali sono allo specchio: gli azzurri dominano la prima e rimangono sempre all’interno del cerchio giallo, con due 10 e altrettanti 9.

Ma gli Stati Uniti ricuciono quasi interamente il divario, di sei lunghezze, in un secondo atto in cui Daila e Paolo incappano in un paio di 7. Poi, però, si rimettono in moto all’istante, anche grazie a una freccia “scivolata via” a Tracy Otto e che si posa sul 4. Dameno, invece, inquadra il centro del bersaglio: l’Italia si porta nuovamente a +6. E chiude i conti nell’ultima volée: 139-126.

La semifinale è contro la fortissima Repubblica Ceca, capace di superare il Brasile, nei quarti, in maniera netta: 144-121.Peccato che la strada verso la finale per l’oro sia interrotta da due autentici fuoriclasse: Sarka Pultar Musilova e David Drahoninsky. Per superarli, servirebbe un’impresa. O qualcosa di simile. Anche perché Drahoninsky, rimasto a sorpresa fuori dal podio nella prova individuale, si esprime su livelli paradisiaci: tre 10 e un 9 nei primi quattro tiri. Sempre e solo “giallo”. Daila e Paolo provano a tenere il ritmo, ma dopo due volée devono già recuperare 7 punti: ne limano un paio, nel terzo capitolo della sfida (104-109), in virtù di un 10 di Tonon, salvo poi arrendersi definitivamente a una Repubblica Ceca capace di chiudere a quota 146 (a 138).

Daila Dameno e Paolo Tonon si contendono la medaglia di bronzo con il duo della Corea del Sud: Kim Ok Geum e Park Hong Jo. I coreani partono meglio (35-32) e sembrano prendere il largo nella seconda volée: 71-63. Un risultato in cui pesano i due 6 confezionati dagli azzurri (in particolare da Dameno). Finita? No, come amava ripetere Rudy Tomjanovich, storico allenatore di basket, “mai sottovalutare il cuore di un campione”. E il cuore di una campionessa come Daila Dameno, alla terza Paralimpiade dopo le edizioni di Atene nel nuoto e di Torino nello sci, batte forte. Fortissimo. Come quello di Tonon, a proposito di campioni e di atleti che hanno qualcosa in più. Così, nella terza serie, arrivano tre 10 e un 9, mentre la Corea scivola in un inaspettato 1. La situazione è ribaltata: 102-97 per l’Italia. Si tratta di gestire il vantaggio. Ma Daila e Paolo, da questo punto di vista, sono magistrali: finisce 134-132.