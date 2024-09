Medio Oriente, Israele: sciopero contro il governo. Autopsia ostaggi: un’esecuzione

MADRID. – È in corso il primo sciopero generale nazionale in Israele dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre, in un clima di diffusa rabbia pubblica per la gestione della guerra a Gaza da parte del governo, dopo il ritrovamento dei corpi di sei ostaggi trucidati da Hamas all’avvicinarsi dell’esercito dello Stato ebraico. È però di poco fa la notizia che il tribunale del lavoro ha ordinato la fine della protesta entro le 14.30 ora locale, le 13.30 italiane.

La protesta ha visto la serrata dei servizi pubblici, nonché di larga parte dell’attività delle aziende private; gli attivisti hanno bloccato il traffico agli incroci in tutto il Paese nel tentativo di fare pressione sul governo affinché sigli un accordo di cessate il fuoco per giungere alla liberazione degli ostaggi ancora in mano ai palestinesi.

La protesta è stata indetta domenica dalla Federazione del lavoro dell’Histadrut in cui presidente, Arnon Bar-David, ha affermato in una nota: “Sono giunto alla conclusione che solo il nostro intervento può scuotere coloro che hanno bisogno di essere scossi”. Lo stesso Bar-David ha però chiesto ai dimostranti di accettare la decisione del tribunale del Lavoro e di tornare al lavoro.

Anche l’Israel Business Forum, che rappresenta circa 200 delle più grandi aziende del paese, ha dichiarato domenica sera che ai lavoratori sarebbe stato consentito di unirsi allo sciopero, chiudendo banche e altre attività. A nord di Tel Aviv, centinaia di persone hanno bloccato l’incrocio tra i viali Namir e Rokach, intasando le arterie principali che conducono al cuore economico del paese. I dimostranti hanno anche bloccato il traffico al Pil Junction, un’altra importante via d’accesso alla città.

Lo sciopero odierno si è acceso dopo che decine di migliaia di israeliani sono scesi in piazza ieri sera, bloccando l’autostrada Ayalon che attraversa il cuore di Tel Aviv, e appiccando incendi nelle strade. Alcune decine di poliziotti hanno cercato di contenere la protesta, ma non sono riusciti a respingerla. I media locali hanno riferito che 29 persone sono state arrestate.

Intanto i risultati dell’autopsia sui corpi degli ostaggi recuperati nella Striscia di Gaza nel fine settimana ha chiarito che le vittime sono state uccise 48-72 ore prima dell’esame necroscopico, ovvero tra giovedì e venerdì mattina. Lo ha reso noto poco fa il Ministero della Salute.

La stessa fonte ha aggiunto che un esame condotto dall’istituto forense Abu Kabir ha rilevato che tutti e sei gli ostaggi sono stati colpiti più volte da distanza ravvicinata, il che indica che sono stati giustiziati. Le IDF avevano dichiarato che i terroristi di Hamas avevano assassinato gli ostaggi relativamente poco prima che le truppe ne ritrovassero i corpi sabato pomeriggio in un tunnel a Rafah.

Il portavoce dell’IDF, contrammiraglio Daniel Hagari, aveva dichiarato precedenza che i sei sono stati “brutalmente assassinati” da Hamas poco prima dell’arrivo delle truppe. “Secondo una prima valutazione i sei sono stati brutalmente assassinati dai terroristi di Hamas poco prima che li raggiungessimo.

I loro corpi sono stati trovati durante i combattimenti a Rafah, in un tunnel, a circa un chilometro di distanza dal tunnel da cui abbiamo salvato un altro ostaggio, Farhan al-Qadi, qualche giorno fa”, ha spiegato, aggiungendo che “da quando Farhan è stato trovato, alle truppe è stata ulteriormente sottolineata la necessità di operare con cautela in quanto si sapeva che altri ostaggi potevano trovarsi nella zona. Non avevamo informazioni sulla posizione esatta degli ostaggi”, ha detto Hagari.

Le truppe hanno dunque iniziato a ispezionare un complesso di tunnel, a circa 20 metri sottoterra, sabato e hanno trovato gli ostaggi, morti, nel pomeriggio. I loro corpi sono stati estratti da Gaza durante la notte e portati in Israele per l’identificazione.