Fontana: “Viviamo un momento complesso e delicatissimo a livello globale”

Il presidente della Camera ha detto che “la diplomazia parlamentare è uno strumento prezioso”

MADRID – Per Lorenzo Fontana, presidente della Camera, viviamo un “un momento complesso e delicatissimo a livello globale, tra guerre, instabilità e sfide decisive per il futuro”. Lo ha detto nel corso dell’intervista concessa a Massimo Cremonesi giornalista del Corriere della Sera. Fontana ha anche sottolineato che ciò che più gli sta a cuore “è compiere, insieme, passi avanti nella direzione della pace e di un mondo più giusto, più collaborativo e sicuro per tutti”. Ha quindi aggiunto che “la diplomazia parlamentare è uno strumento prezioso e da valorizzare”.

Il presidente della Camera ha rilasciato l’intervista a pochi giorni del G7 che si terrà a Verona dal 5 al 7 settembre. Al summit parteciperanno anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni.

Fontana ha sottolineato la presenza del capo dello Stato e del premier al conclave e indicato che “ è il segno dell’attenzione al ruolo dei Parlamenti, i custodi del dibattito democratico”.

“Voglio pensare che questo G7, accolto nella stupenda Verona, la mia città – ha aggiunto -, sia anche l’occasione per rilanciare questo ruolo fondamentale”.

Ha spiegato che, tra i vari argomenti, i partecipanti al G7 affronteranno innanzitutto quelli di stringente attualità. Ha precisato:

“Si parlerà dei nuovi equilibri geopolitici, dell’accesso alle risorse strategiche, della crisi in Medio Oriente, di Africa e Mediterraneo, di intelligenza artificiale e cybersicurezza”.

Al G7, ha poi commentato, che ci sarà anche l’intervento del presidente del Parlamento ucraino Ruslan Stefanchuk. E assicurato che “al centro, ci sarà la questione fondamentale: la pace”.

“In un mondo che è infiammato dalle guerre e dove si rischia una pericolosa escalation – ha affermato al Corriere della Sera -, la diplomazia parlamentare può avere un ruolo chiave per dire basta ai conflitti armati, aiutando a trovare soluzioni politiche”.

Il presidente della Camera ha colto l’occasione per ringraziare il capo dello Stato per quanto espresso a difesa delle prerogative del Parlamento e per ricordare l’esorto fatto al premier Meloni affinché vi sia “una riduzione del ricorso alla decretazione d’urgenza”.

“Abbiamo suggerito strumenti alternativi, come i disegni di legge – ha ricordato -, magari chiedendo l’urgenza per quelli più importanti, così da rispettare pienamente le prerogative del Parlamento”.

Redazione Madrid