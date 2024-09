Champions League: le reazioni delle squadre italiane ai sorteggi

MADRID. – I sorteggi della Champions League hanno tracciato il cammino delle squadre italiane, mettendo di fronte avversarie di grande calibro. Le reazioni dei dirigenti e dei tecnici dei principali club italiani non si sono fatte attendere, con un mix di fiducia e consapevolezza delle sfide che li attendono.

Inter: Inzaghi e Marotta sulla nuova sfida europea

L’Inter, inserita in un gruppo particolarmente competitivo, si prepara ad affrontare squadre del calibro di Manchester City, Arsenal, e Bayer Leverkusen. Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha commentato in diretta su Sky: “E’ una formula nuova e affascinante, un’adrenalina molto diversa. L’importante è presentarsi all’appuntamento nel migliore dei modi. Siamo l’Inter, un club importante: non c’è la scelta tra campionato e Champions, dobbiamo onorarla nel migliore dei modi”. L’allenatore Simone Inzaghi, consapevole della difficoltà del girone, ha ribadito l’importanza di arrivare preparati per ogni partita, sottolineando che l’obiettivo è quello di competere ad alti livelli in tutte le competizioni.

Bologna: Fenucci sottolinea la soddisfazione della qualificazione

Per il Bologna, che torna a calcare il palcoscenico della Champions League dopo una straordinaria stagione, il sorteggio ha riservato avversarie di alto profilo come Dortmund, Liverpool, e Benfica. Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha commentato: “È già una soddisfazione essere qui dopo un’annata straordinaria. Ci aspettavamo che fosse dura e così lo sarà. Abbiamo un allenatore abituato a gestire i tre impegni settimanali, dobbiamo vivere le partite una alla volta con grande lavoro e partecipazione”. Fenucci ha espresso fiducia nella capacità del Bologna di affrontare questa sfida, pur riconoscendo le difficoltà che attendono la squadra.

Juventus: Pessotto pronto a lottare fino alla fine

Anche la Juventus si prepara a un girone complesso, con sfide contro Manchester City, Lipsia, e Benfica. Gianluca Pessotto, Football Teams Staff Coordination Manager della Juventus, ha dichiarato: “È un girone affascinante, la sensazione è che ci sarà la classifica corta e i dettagli faranno la differenza. Ci sarà da giocarcela fino alla fine ma ci faremo trovare pronti”. La Juventus è determinata a competere fino all’ultimo, con l’obiettivo di superare il girone e proseguire nel cammino europeo.

Milan: Baresi predica cautela e concentrazione

Il Milan, chiamato a confrontarsi con avversarie come Liverpool, Real Madrid, e Bayer Leverkusen, affronterà la Champions con la consueta ambizione. Franco Baresi, icona del club, ha dichiarato: “Dobbiamo pensare partita per partita, ognuna può essere importante. Il Milan deve sempre pensare per vincere sia in Italia che all’estero”. Baresi ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione e di approcciare ogni partita con il giusto spirito, per proseguire la tradizione europea del club rossonero.

Con questi presupposti, le squadre italiane si preparano a una Champions League che si preannuncia ricca di emozioni e sfide.