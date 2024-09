Idf: ucciso capo Hamas di Jenin. Harris: “Sostegno a Israele”

MADRID. – Si sposta sempre di più il focus delle forze militari israeliane: mentre l’Idf continua per il terzo giorno consecutivo il massiccio raid in Cisgiordania occupata, annunciando questa mattina di aver ucciso il comandante di Hamas a Jenin, Wassam Hazem, l’esercito si è ritirato dalle aree orientali di Khan Younis, al centro della Striscia di Gaza, dopo un’operazione militare durata 22 giorni, che ha lasciato vittime e macerie: solamente in queste prime ore dopo il ritiro, finora la Difesa civile palestinese ha recuperato almeno nove corpi.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che Israele ha accettato di effettuare delle “pause umanitarie” limitate per consentire le vaccinazioni contro la poliomielite a Gaza, dopo che un caso si era verificato nei giorni scorsi ai danni di un bambino piccolo, aggiungendo che più di 1,2 milioni di vaccini sono già nella Striscia e altri 400mila sono in arrivo.

A New York, la Cina condanna Israele durante la riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, affermando: “Non dobbiamo mai permettere che la stessa catastrofe umanitaria di Gaza si verifichi in Cisgiordania, perché trasformerebbe la Cisgiordania in un altro inferno sulla terra”.

Intanto la candidata presidente americana per i democratici, Kamala Harris, in una approfondita intervista televisiva ieri notte alla Cnn ha confermato che, se venisse eletta, seguirà nella politica di sostegno incondizionato a Israele portata avanti da Joe Biden, nonostante il crescente numero di vittime a Gaza e le persistenti preoccupazioni sulle violazioni dei diritti umani.

“Sono inequivocabile e incrollabile nel mio impegno per la difesa di Israele e per la sua capacità di difendersi”, ha detto Harris, Ma ha aggiunto: “Il modo in cui lo fa è così importante. Sono stati uccisi troppi palestinesi innocenti”.