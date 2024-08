In Breve – L’autunno si avvicina, pioggia e temperature basse

MADRID – L’autunno è alle porte. Con l’inizio delle prime piogge comincia a far capolino. Bollino arancione per Huesca, Teruel e Saragozza (Aragona). Allarme piogge, invece, in ben 26 provincie.

Maltempo, con una caduta importante delle temperature, in Aragona, Castiglia-La Mancia, Navarra e in tutti i Paesi Baschi dove è attivo l’allarme piogge. Tutte le province di Castilla y León, ad eccezione di Salamanca; in Andalusia, a Cordoba e Cadice; nella Comunità di Madrid, alla Sierra, all’area metropolitana e a Henares; a La Rioja, nella Ribera dell’Ebro e nella Rioja iberica; e, nella Comunità Valenciana, a Castellón e Valencia si attendono temporali e riduzioni delle temperature.

Redazione Madrid