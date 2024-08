Nel limbo dei co…..ni

Nadia Buonomo: insegnante, poetessa e scrittrice di origine partenopea, si definisce “gitana per amore”, spostandosi in diversi luoghi del mondo per seguire la propria famiglia.

Dopo aver vissuto in diverse cittá italiane e per tre anni negli Stati Uniti d’America, risiede attualmente a Madrid dove si occupa di divulgazione della cultura italiana.

L’attenzione all’unione familiare che é per lei il fondamento della propria armonia, non le ha impedito di trovare soddisfazioni professionali: laureata con lode in materie letterarie, ha vinto

concorsi nella scuola pubblica e lavora come insegnante di scuola primaria.

Si dedica alla scrittura e alla poesia da diversi anni: nel 2008 con la casa editrice italiana “Il Ponte vecchio” ha pubblicato il romanzo “Fiori di carta”, e le case editrici Papel y Lapiz (Colombia) e

Diversidad literaria (Madrid) hanno pubblicato sue poesie inedite in antologie poetiche internazionali. Nel dicembre 2023 é stato pubblicato il suo romanzo “Raggi di sole” edito da G.C.L

edizioni, tradotto anche in spagnolo.

É risultata finalista in numerosi concorsi letterari nazionali, vincendo premi, menzioni di merito e selezioni d’onore. Collabora inoltre con il giornale on.line “écampania” per la divulgazione e

diffusione della cucina regionale campana.

Ama viaggiare e fare lunghe paseggiate nei boschi, suo habitat naturale preferito.