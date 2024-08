Baseball, Vinotinto: diramata la lista dei convocati per il mondiale Under 23

CARACAS. – La “Federación Venezolana de Béisbol” (FVB) con un post sui social ha svelato la lista dei convocati della Vinotinto in vista del Mondiale Under 23 che si disputerá in Cina.

La nazionale venezuelana allenata da Robert Pérez parteciperà alla kermesse iridata con 24 “peloteros” ed ha come meta eguagliare la prestazione del 2021 dove vinse il titolo con Carlos García in panchina.

Nel roster della nazionale della “Piccola Venezia” spicca il nome di Lewis Castillo, figlio di José “El Hacha” Castillo (scomparso alcuni anni fa in un tragico incidente stradale). Il “figlio d’arte” ha giá esperienza ad alti livelli, recentemente ha giocato nella “Liga Mayor de Beisbol Profesional” dove ha difeso la maglia dei Delfines de La Guaira. Tra gli altri campioni troviamo anche a Wilker Palma, che nella stagione 2023 – 2024 ha difeso la maglia dei Navegantes del Magallanes.

Questa la lista completa dei “peloteros” che avrá a disposizione Robert Pérez

Lanciatori: Yoscar Castillo, Cristian Fermín, José Guzmán, Leonardo Lugo, Adrián Luna, Carlos Campos, Brayan Medina, Oswald Mori, Miguel Olivares, Wilker Palma, Ángel Villegas e Juan Romero.

Giocatori di ruolo: Giovanny Rivero, Moisés Núñez, Freddy Trejo, Brainer Bonaci, Daniel Castillo, Lewis Castillo, Pedro Martínez, Alexander Peña, César Idrogo, Gilbert Medina, Moisés Paiva e Luis Hernández.

Nella kermesse iridata il Venezuela se la vedrá con Paesi Bassi (6 settembre, alle 2:30 del mattino ora di Caracas), Nicaragua (6 settembre, alle 22:00), Sudafrica (7 settembre alle 22:00), Corea del Sud (8 settembre alle 22:00) e Cina Taipéi (10 settembre alle 7:00 del mattino).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)