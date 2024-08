Spazio, rinviato a domani il lancio di Polaris Dawn

MADRID. – È stato posticipato a domani, mercoledì 28 agosto, il lancio della missione Polaris Dawn di SpaceX, inizialmente previsto per oggi. Il rinvio è dovuto a una perdita di elio rilevata durante i controlli pre-lancio. Il decollo è ora fissato per le 9:38 ora italiana dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center della NASA, in Florida. In caso di ulteriori problemi, una seconda finestra di lancio è disponibile giovedì 29 agosto.

Polaris Dawn punta a raggiungere l’orbita terrestre più alta mai percorsa dai tempi del programma Apollo. La missione segnerà anche un’importante pietra miliare nella storia dell’esplorazione spaziale privata: la prima attività extraveicolare (EVA) commerciale, durante la quale due membri dell’equipaggio usciranno completamente dalla capsula Dragon indossando tute spaziali sviluppate da SpaceX. Questa passeggiata spaziale, prevista per il terzo giorno di missione, durerà circa due ore.

Finanziato dal miliardario e filantropo Jared Isaacman, che partecipa alla missione come comandante, il progetto ha l’obiettivo di stabilire nuovi record e contribuire alla ricerca scientifica. Durante il volo, l’equipaggio condurrà 36 esperimenti di ricerca in collaborazione con 31 istituzioni, con l’intento di migliorare la salute umana sia sulla Terra sia durante le missioni spaziali di lunga durata. Inoltre, saranno testate le comunicazioni basate su laser Starlink nello spazio.

La missione coinvolge anche il Centro Spaziale Luigi Broglio di Malindi, in Kenya, parte della rete di stazioni di terra a supporto della missione. Il centro ha condotto test di Telemetria, Tracciamento e Controllo (TT&C) per garantire il buon funzionamento della navicella Crew Dragon, fornendo supporto critico durante tutte le fasi del volo, inclusa la passeggiata spaziale e le manovre orbitali fino al rientro sulla Terra.