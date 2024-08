Affari tuoi, Stefano De Martino presenta la nuova edizione

E’ tutto pronto in casa Rai per il debutto di Stefano De Martino come conduttore di “Affari Tuoi”. Il giovane presentatore prende il posto di Amadeus e parte con la nuova edizione del programma lunedì 2 settembre con un certo anticipo rispetto a tante trasmissioni del piccolo schermo.

Durante la conferenza stampa al Teatro delle Vittorie di Roma, Stefano ha spiegato: “Per me è un debutto importante e sarà davvero una lunga maratona. Salire a bordo della rete ammiraglia mi entusiasma, mi fa piacere. Ho studiato le edizioni passate per trovare la mia strada che si costruirà nel tempo”.

Ed a proposito di Amadeus ha spiegato: “Ci siamo sentiti e mi ha dato dei consigli. Mi ha fatto un in bocca al lupo dicendomi: ‘Vedrai che ti divertirai’. Spero che questa staffetta porti bene sia a me che a lui come è successo quando sono subentrato a ‘Stasera tutto è possibile’. Poi Amadeus ha fatto Sanremo con ben 5 Festival”.

La Rai punta molto sull’ex ballerino di Amici ed all’orizzonte potrebbe esserci proprio Sanremo. In proposito De Martino a ‘Sorrisi e Canzoni’ ha dichiarato: “Questa potrebbe essere la spada di Damocle che mi penzola sulla testa. Non è scritto sulla pietra che tra due anni io vada all’Ariston. Sanremo è talmente un fenomeno di costume, così aderente alla contemporaneità, che ogni anno ha il suo conduttore perfetto non preventivabile. E’ una dimostrazione di fiducia da parte dell’azienda nei miei confronti, però non la prenderei così alla lettera soprattutto per la tempistica”.

De Martino ha poi chiuso le polemiche riguardanti il possibile rapporto di amicizia con la sorella della Premier spiegando: “Io non conosco Arianna Meloni”.

Sarà un’edizione nuova quella di “Affari tuoi” ma con un ritorno alle origini con pacchi “vintage” di cartone e telefono rosso.

Previste 234 puntate, 2 speciali per Telethon e l’abbinamento alla Lotteria Italia nel tradizionale appuntamento del 6 gennaio.

“Non vedo l’ora di cominciare” ha detto il nuovo conduttore con un pizzico di emozione.

Emilio Buttaro