Tennis, Sinner e altri cinque azzurri al debutto agli Us Open

ROMA. – Seconda giornata agli US Open. Sarà un super martedì a Flushing Meadows con il debutto di nove tennisti italiani. I riflettori saranno puntati su Jannik Sinner. Reduce dal titolo a Cincinnati, il n. 1 al mondo affronterà l’americano Mackenzie McDonald, già battuto tre volte in carriera. Oltre a Sinner esordiranno in campo maschile anche Sonego, Cobolli, Fognini, Arnaldi e Bellucci. Tra i big, invece, primo turno per Carlos Alcaraz, impegnato con l’australiano Li Tu, n. 189 della classifica mondiale.

In campo femminile, invece, toccherà a Jasmine Paolini. Dopo le finali al Roland Garros e Wimbledon, la n. 1 italiana inizierà il cammino a New York con la canadese Bianca Andreescu, campionessa a Flushing Meadows nel 2019 e battuta da Jasmine sia sulla terra parigina sia sull’erba dell’All England Club. Debutto, inoltre, per Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani e la n. 1 al mondo Iga Swiatek contro la russa Rakhimova. Ieri le vittorie di Lorenzo Musetti contro Opelka, il ‘gigante’ statunitense, 7-6, 1-6, 6-1, 7-5, e di Berrettini contro Ramos-Vinolas, battuto 7-6, 6-2, 6-3.

Facilmente avanti anche Djokovic contro il moldavo Radu Albot con i parziali di 6-2, 6-2, 6-4, mentre Zverev ha avuto bisogno di quattro set per domare il connazionale tedesco Marterer 6-2, 6-7, 6-3, 6-2.

(Adx/ askanews)