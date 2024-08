Papa Francesco: “Non si commette il male pregando, non sia abolita alcuna Chiesa Cristiana”

MADRID. – Un pensiero ancora più forte per la pace. Papa Francesco, proprio nelle ore in cui, nel pieno dell’offensiva a Kursk, la nuova normativa ucraina ha messo al bando la Chiesa ortodossa russa che fiancheggia Putin, rilancia all’Angelus sul tema della guerra e della libertà di culto.

“Continuo a seguire con dolore i combattimenti in Ucraina e nella Federazione Russa, e pensando alle norme di legge adottate di recente in Ucraina, mi sorge un timore per la libertà di chi prega, perché chi prega veramente prega sempre per tutti. Non si commette il male perché si prega”.

“Se qualcuno commette un male contro il suo popolo, sarà colpevole per questo, ma non può avere commesso il male perché ha pregato – dice il Pontefice -E allora si lasci pregare chi vuole pregare in quella che considera la sua Chiesa. Per favore, non sia abolita direttamente o indirettamente nessuna Chiesa cristiana. Le Chiese non si toccano”.

Poi ovviamente, un pensiero per il cessate il fuoco in tutte le zone del mondo dove si combatte. Ma anche uno ulteriore per la popolazione del Congo, colpita dal vaiolo delle scimmie: “Incoraggio i governi e le industrie private a condividere la tecnologia e i trattamenti disponibili, affinché a nessuno manchi l’adeguata assistenza medica”.

La riflessione religiosa si è invece ovviamente incentrata sul Vangelo domenicale: “Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna”, dice Pietro a Gesù. E il Pontefice spiega il significato della risposta che questi dà al suo primo apostolo: “Gesù – dice Papa Francesco – ha appena terminato un discorso in cui ha detto di essere il “pane disceso dal cielo”, un concetto difficile da capire per la gente. Anche discepoli che lo seguivano, lo hanno abbandonato, perché non capivano. I discepoli invece sono rimasti perché lo hanno visto predicare e compiere miracoli che continuano a condividere con lui”.

Un atteggiamento, quello dei discepoli che lo hanno abbandonato, in fondo normale: “Non sempre i discepoli comprendono quello che il Maestro dice e fa; a volte faticano ad accettare i paradossi del suo amore. Le scelte di Gesù vanno spesso oltre la mentalità comune, oltre i canoni stessi della religione istituzionale e delle tradizioni”.

L’invito del Santo Padre ai credenti quindi, è quello di non farsi sopraffare: “Anche per noi non è facile è facile seguire il Signore, comprendere il suo modo di agire. Ma più gli stiamo vicini, più aderiamo al suo Vangelo, riceviamo la sua grazia nei Sacramenti, stiamo in sua compagnia nella preghiera, lo imitiamo nell’umiltà e nella carità, più sperimentiamo la bellezza di averlo come Amico, e ci rendiamo conto che solo Lui ha “parole di vita eterna”.