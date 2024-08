Usa, Kamala Harris accetta candidatura: “Grazie Biden”

MADRID. – Con un discorso di 45 minuti alla Convention democratica di Chicago, Kamala Harris ha accettato la candidatura alla Casa Bianca. Un discorso in cui I richiami alla sua storia personale e alla sua vita privata sono stati frequenti.

“Vorrei iniziare ringraziando il mio incredibile marito, Doug. Per essere stato un partner incredibile per me, un padre incredibile per Cole ed Ella. Buon anniversario, Dougie. Ti amo così tanto”.

Poi, il ricordo della madre: “America, il percorso che mi ha portato qui nelle ultime settimane è stato, senza dubbio, inaspettato. Ma non sono estranea a viaggi improbabili. Mia madre, Shyamala Harris, ne aveva fatto uno tutto suo. E mi manca ogni giorno, soprattutto in questo momento. E so che mI sta guardando dall’alto sorridendo”.

“Aveva 19 anni – continua Kamala Harris – quando attraversò il mondo da sola, viaggiando dall’India alla California con il sogno irremovibile di diventare la scienziata che avrebbe curato il cancro al seno. Una volta finita la scuola, sarebbe dovuta tornare a casa per un tradizionale matrimonio combinato. Ma il destino volle che incontrò mio padre, Donald Harris, uno studente giamaicano. Si innamorarono e si sposarono, e quell’atto di autodeterminazione fece nascere me e mia sorella Maya”.

Da parte della Harris ringraziamenti anche per Joe Biden: “Quando penso al percorso che abbiamo fatto insieme, Joe, sono piena di gratitudine. I tuoi risultati sono stati straordinari, come la storia mostrerà, e il tuo carattere è fonte di ispirazione. Io e Doug amiamo te e Jill, e saremo sempre grati a entrambi”.

E per Tim Walz; “Diventerai un vicepresidente incredibile”.

“Cari americani, queste elezioni non sono solo le più importanti della nostra vita, ma anche tra le più importanti nella vita della nostra nazione. In molti sensi, Donald Trump è un uomo poco serio. Ma le conseguenze del riportarlo alla Casa Bianca sarebbero estremamente gravi” continua Harris, che poi aggiunge: “Non mi affezionerò a tiranni e dittatori come Kim Jong-un, che fanno il tifo per Trump”.

“Ora tocca a noi – conclude la candidata alla Casa Bianca – fare ciò che hanno fatto le generazioni prima di noi, guidati dall’ottimismo e dalla fede, lottare per questo Paese che amiamo, lottare per gli ideali che amiamo e sostenere la straordinaria responsabilità che deriva dal più grande privilegio sulla Terra: il privilegio e l’orgoglio di essere americani. Quindi usciamo e combattiamo per questo. Usciamo, votiamo e insieme scriviamo il prossimo grande capitolo della storia più straordinaria mai raccontata”.