ROMA – Decisione clamorosa da parte dell’argentino che ha rifiutato la proposta dell’Al-Qadsiah (75 mln in tre anni). Sembrava tutto fatto, con accordi praticamente già raggiunti ma alla fine Dybala ha detto no preferendo continuare la sua avventura in giallorosso: troppo forte l’affetto verso i tifosi e verso la squadra. Sui social, di fatto l’annuncio del 21 della Roma: “Ci vediamo domenica”.

(Adx /askanews)