Amarcord: ventisei anni fa, Vinotinto vinceva medaglia d’oro “Juegos Centroamericanos y del Caribe”

CARACAS. – Dietro ogni medaglia c’è un atleta, una storia personale di speranza e aspirazione. Per alcuni è la ricompensa definitiva per la carriera, mentre per altri riporta alla mente la delusione per la sconfitta. Il 21 agosto 1998, la Vinotinto del calcio saliva sul gradino piú alto del podio nei “Juegos Centroamericanos y del Caribe” dopo aver battuto in rimonta per 3 -1 il Messico. Per la nazionale della “Piccola Venezia” era il secondo oro dopo quello vinto all’Avana nel 1982.

Quella serata d’agosto di 26 anni fa, nello stadio José Encarnación Pachencho Romero” della cittá di Maracaibo davanti a circa 36 mila spettatori, la nazionale vinotinto scriveva una delle pagine piú belle della sua storia calcistica e regalava ai tifosi una sorte di “anticipo” di un ciclo che poi é stato chiamato “Boom Vinotinto”.

Il primo tempo contro gli Aztechi si era chiuso con il punteggio di 0 – 0. Nella ripresa il primo a scrivere il proprio nome sul tabellone dello stadio di Maracaibo fu il messicano Emilio Mora (65’). La risposta della nazionale allora allenata da Lino Alonso non si fece attendere e arrivarono le reti di Cristian Cásseres (77’) e la doppietta di Daniel “Cari – Cari” Noriega (84’ e 92’).

Possiamo definire la vittoria nei “Juegos Centroamericanos y del Caribe” come una continuazione dell’ottima prestazione mostrata da questo gruppo nel “Campeonato Sudamericano” Under 20 disputato nel 1997 ad Iquique e dove la nazionale venezuelana andò vicinissima alla qualificazione del mondiale di categoria che si disputò in Malesia.

Questa la rosa della Vinotintoo vincitrice della medaglia d’’oro: Renny Vega, Leonel Vielma, Jorge “Zurdo” Rojas, William Pérez, Alexander Becerra, Pedro Fernández, Jonathan Laurens, Ricardo Duno, Cristian “Torito” Cásseres, Alexis García, Daniel “Cari Cari” Noriega, Javier “La Muralla” Toyo, Leopoldo “Paragua” Jiménez, Alexander “Pequeño” Rondón, Jorge Giraldo, Edwin Quilagury, Fernando Martínez, Reinaldo Melo.

Questa vittoria ha sicuramente aiutato a quel salto di qualitá alla nazionale della “Piccola Venezia” che in poco tempo é passata da “Cenerentola” a squadra da battere.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)