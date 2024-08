Turismo delle Radici: un nuovo libro esplora strategie e politiche di marketing

MADRID. – Il 6 settembre, nella sede della Camera di Commercio di Cosenza, sarà presentato il libro “Turismo delle radici. Strategie e politiche di marketing”, un’opera che analizza in profondità il fenomeno dei cosiddetti “turisti delle radici”. Questi viaggiatori sono emigrati o discendenti di emigrati che desiderano riconnettersi con la terra d’origine propria o della propria famiglia durante le vacanze. Il volume, scritto da Sonia Ferrari, docente di Marketing del Turismo e Marketing Territoriale all’Unical, e Tiziana Nicotera, esperta di marketing del turismo, rappresenta un contributo fondamentale nell’anno del turismo delle radici, voluto dalla Farnesina.

Il libro, pubblicato da Egea Bocconi con il supporto di Confcommercio Cosenza, è il seguito ideale del “Primo Rapporto sul Turismo delle Radici in Italia” del 2021, opera delle stesse autrici. Questo nuovo volume si presenta come una sintesi delle ricerche internazionali sul fenomeno, che sta attirando sempre più l’attenzione di studiosi e operatori del settore.

Uno degli aspetti centrali trattati nel libro riguarda l’interesse dei turisti delle radici per i cosiddetti “prodotti nostalgia”, ossia quei beni tradizionali locali, in particolare prodotti alimentari, che evocano il “sapore di casa” per chi vive lontano dall’Italia. Questi prodotti rappresentano un legame tangibile con la propria identità culturale e familiare, diventando un volano economico per le aree di provenienza.

La ricerca delle due autrici è nata nell’ambito del progetto Oleario – “Dove l’Italia lascia un segno” del Crea, focalizzato sulla promozione delle produzioni agroalimentari italiane all’estero, con un particolare interesse per il comparto olivicolo-oleario. Il lavoro di Ferrari e Nicotera si configura come una bussola per la promozione del turismo delle radici, offrendo strategie e politiche di marketing che possono essere adottate a livello nazionale e internazionale.