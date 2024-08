Roma, Dybala ai saluti: direzione Arabia per 75 milioni in 3 anni

MADRID. – Paulo Dybala è pronto a dire addio alla Serie A e all’Italia, dove ha giocato per 12 anni, per approdare in Arabia Saudita. L’attaccante argentino ha accettato un’offerta faraonica da 75 milioni di euro per un triennio dall’Al-Qadsiah.

Nella serata di ieri, 21 agosto, la Roma ha incontrato i dirigenti del club arabo per discutere i dettagli dell’operazione, con un accordo che prevede un corrispettivo di 3 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Anche se rimangono alcuni dettagli da definire, l’addio di Dybala dalla Capitale è ormai imminente, chiudendo così un capitolo di successi e magie in Serie A, vissuti tra le maglie di Palermo, Juventus e, infine, Roma.