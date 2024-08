Conmebol Sub -17 Futsal: battuto anche l’Uruguay, la Vinotinto vola in semifinale!

CARACAS. – Terza vittoria in altrettante gare per i ragazzi di coach José Peña. Nella COP Arena Óscar Harrison della cittá di Luque, la Vinotinto si sbarazza con un punteggio di 2 – 0 dell’Uruguay e si qualifica per le semifinali della Conmebol Sub -17 Futsal.

A gonfiare la rete avversaria ci hanno pensato Carlos Neus e David Artigas. Grazie a questo risultato, la nazionale della “Piccola Venezia” mantiene l’imbattiblitá nel torneo continentale. Ma va segnalato che il migliore in campo per il Venezuela é stato il portiere Carlos Rojas, che in almeno sei occasioni ha salvato la propria porta.

La Vinotinto tornerá in campo domani quando affronterá l’Argentina, che oggi ha superato per 3 – 0 il Perú, nell’ultima giornata della fase a gironi. Nella sfida contro l’Abiceleste sará in palio il primo posto che vale per evitare il Brasile che con molta probabilitá chiuderá in cima alla classifica del gruppo A. Nelle tre edizioni disputate della Conmebol Sub -17 Futsal, i “Verdeoro” hanno vinto il torneo in due occasioni, mentre in una hanno chiuso al secondo posto.

Dal canto suo, il Venezuela ha chiuso in due occasioni al terzo posto nelle edizioni del 2016 e 2022, mentre nel 2018 é arrivata quarta.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)