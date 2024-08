MADRID. – ”L’invasione del territorio della regione di Kursk sta avvenendo con il sostegno globale dell’Occidente e la sua attuazione è stata spinta da questo”. Così questa mattina in una conferenza stampa la portavoce ufficiale del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

Secondo Zakharova, “i rappresentanti del regime di Kiev hanno cercato di giustificare l’attacco alla regione russa con il desiderio di rafforzare le loro posizioni negoziali” ma proprio questa azione – ha sottolineato – “annulla ogni possibilità di negoziati di pace con l’Ucraina”.

“Il tentativo da parte delle forze armate ucraine di invadere a priori il nostro territorio annulla a priori la possibilità di qualsiasi negoziato con questi banditi, come ha già detto la leadership russa”, ha spiegato Zakharova.

Inoltre, ha avvertito la rappresentante del ministero degli Esteri moscovita, “la prova di numerosi crimini barbari dei militanti ucraini contro la popolazione civile della regione di Kursk – stiamo parlando di omicidi, distruzione di edifici residenziali, rapimento di cittadini russi, percosse, bullismo, saccheggi, nonché attacchi terroristici in altre regioni, attacchi sulla centrale nucleare di Zaporozhia – è accuratamente registrata, e su tutto questo stanno lavorando le autorità investigative russe, e quei terroristi che non subiscono la giusta punizione durante le ostilità saranno perseguiti senza prescrizione fino a quando non subiranno una punizione inevitabile”.