Delitto di odio, Procuratore Aguilar: “Necessario riformare il Codice penale”

MADRID – Riformare il Codice penale affinché coloro condannati per aver commesso “un delitto di odio” sui social network siano obbligati a starne lontano e tutti gli utenti possano essere identificati. È la proposta del Procuratore Miguel Ángel Aguilar dopo che, negli ultimi giorni, si è assistito ad una valanga di “bufale” e di messaggi i cui contenuti incitano all’odio contro gli immigrati extracomunitari e istigano alla discriminazione razziale e religiosa.

“Molte volte le indagini non possono prosperare perché non si riesce ad identificare l’autore”, si è rammaricato il Procuratore nel corso di un’intervista concessa alla “Cadena Ser”.

La Procura ha annunciato che indagherà sui messaggi che, sempre più numerosi sui social network, incitano all’odio. In particolare, porrà attenzione in quelli che sono circolati dopo l’omicidio del bambino di 11 anni a Mocejón, in provincia di Toledo.

Il Procuratore Aguilar ha spiegato che è necessario analizzare il contesto in cui i messaggi sono scritti, la capacità di leadership di chi li scrive e il grado di pericolosità. Ha quindi coinciso con coloro che ritengono che gli insulti razzisti nel corso di avvenimenti sportivi e le “fake-news” orientate a segnalare negativamente le persone perché immigranti, per il colore della pelle o per la loro fede religiosa, possono creare sentimenti ostili. Ritiene che tutti i settori della società debbano impegnarsi nella lotta contro il “delitto di odio”.

Il Governo, dal canto suo, ha denunciato l’esistenza di una campagna orientata a disinformare. Isabel Rodriguez, ministra dell’Edilizia, si espressa a favore di provvedimenti che permettano castigare chi incita all’odio. La ministra, che ha reiterato i sentimenti di vicinanza del Governo alla famiglia del piccolo ucciso a Mocejón, ha commentato che “c’è chi, facendo leva su queste disgrazie, approfitta per seminare odio ed alimentare sentimenti xenofobi e razzisti che ripercuotono negativamente sulla convivenza sociale “non solo in Comuni tranquilli come quello di Mocejón ma in tutta la Spagna”.

“Abbiamo assistito al peggio di queste campagne di diffamazione – ha detto la ministra Rodríguez -. Dobbiamo fermarle e castigarle”.

Anche il Partito Popolare è intervenuto contro la diffusione di messaggi che istigano all’odio. Il senatore Antonio Silván ha commentato che “qualunque provvedimento orientato a minimizzare, ridurre ed eliminare tali circostanze è benvenuto, ben accetto e sostenuto dal PartitoPopolare”.

