Brevi – Salvini: “Sarà riconfermato il taglio del cuneo contributivo”

RIMINI – Matteo Salvini, vicepremier e segretario della Lega, ritiene che il taglio del cuneo contributivo “sarà riconfermato anche nel 2025”. Nel corso di una intervista a “Il sussidiario.net”, il leader della Lega ha assicurato che, con la legge di bilancio, saranno confermate “le misure in vigore quest’anno” e probabilmente si potrebbe fare anche di più, “se le risorse a disposizione lo premetteranno”.

Salvini ha ricordato quanto è stato fatto a favore delle famiglie dal governo Meloni.

– Abbiamo rifinanziato il Fondo di garanzia per i mutui prima casa, destinato ai giovani under 36 e alle famiglie numerose – ha detto per poi aggiungere che “è stato prorogato, per i primi mesi di quest’anno, il contributo straordinario contro il caro energia e l’Iva al 10% sull’acquisto di pellet”.

– Sono tutte misure che – ha tenuto a sottolineare – spiegano bene la trasversalità dell’azione del governo.

Ha spiegato che, tra i tanti, sono tre i provvedimenti che più stanno a cuore alla Lega: “l’esonero totale dei contributi previdenziali per le mamme lavoratrici con due o più figli, l’estensione del congedo parentale retribuito all’80% e il rafforzamento del bonus asilo nido”.

