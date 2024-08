ROMA. – Più di 2.100 bambini in Ucraina sono stati uccisi o feriti dall’escalation della guerra nel 2022. Lo ha affermato oggi l’Unicef.

“I bambini continuano ad affrontare rischi per la loro sicurezza e il loro benessere in mezzo alle ostilità in corso. I bambini non sono un obiettivo. Vanno protetti, sempre”, ha scritto l’agenzia Onu che si occupa dell’infanzia.

(Red/Mos /askanews)