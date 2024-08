Ucraina, Kiev adotta la legge che mette al bando la “Chiesa di Mosca”

MADRID. – A Kiev i deputati della Verkhovna Rada hanno adottato questa mattina un disegno di legge che “mette al bando la Chiesa di Mosca”, cioè la Chiesa ortodossa russa in territorio ucraino. A dare l’annuncio è stato su Telegram il parlamentare Yaroslav Zhelezniak.

Votata da 265 deputati (29 contrari e 4 astenuti), la legge entrerà in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione, con una clausola che prevede però “che le comunità della Chiesa ortodossa ucraina facente parte del Patriarcato di Mosca avrà nove mesi per rescindere i legami con la Chiesa ortodossa russa”.

La legge contro la Chiesa di Mosca è la numero 8173, che la stampa ha ribattezzato la legge “Sulla proibizione del mospatriarcato”. In questo modo, spiega uno dei promotori della normativa, “viene resa possibile la liquidazione delle parrocchie affiliate alla Chiesa ortodossa russa, se non vogliono eliminare il legame con la chiesa del paese aggressore e continuano la propaganda che mira all’instaurazione della ‘pace russa’”.

Non si è fatta attendere la reazione di Mosca. Citato dall’agenzia di stampa RIA, il deputato della Duma Sergei Mironov ha affermato che “la messa al bando ufficiale della Chiesa ortodossa ucraina, per la quale ha votato la Verkhovna Rada, segna la trasformazione definitiva dell’Ucraina in uno Stato totalitario con una dittatura neonazista”.

Durante le prime settimane dell’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, i vescovi della Chiesa ortodossa di Mosca avevano appoggiato in massa la guerra lanciata da Vladimir Putin.