Usa, commovente addio di Biden alla Convention Dem: “Trump un perdente”

MADRID. – Un commovente discorso d’addio è stato quello tenuto dal presidente americano Joe Biden, che nel primo giorno della Convention democratica allo United Center di Chicago ha parlato del suo addio alla corsa alla Casa Bianca, e forse alla politica attiva dopo mezzo secolo, accolto da una lunga ovazione.

“Ti saremo per sempre grati” ha detto la candidata Kamala Harris, intervenendo a sorpresa prima del presidente. Scegliere Harris come sua compagna di corsa nel 2020 è stata “la migliore decisione presa in tutta la mia carriera”, ha detto Biden, proseguendo: “Sarà una presidente a cui i nostri figli potranno ispirarsi. Sarà una presidente rispettata dai leader mondiali, perché lo è già. Sarà una presidente di cui tutti possiamo essere orgogliosi. E sarà una presidente storica che metterà la sua impronta sul futuro dell’America”.

Poi, l’attacco frontale a Donald Trump: “Pensate al messaggio che invia al mondo quando parla dell’America come di una nazione in fallimento. Dice che stiamo perdendo. È lui il perdente. Ha torto marcio”. “Amo il mio lavoro, ma amo di più il mio Paese e dobbiamo preservare la nostra democrazia” ha detto infine Biden parlando della sua rinuncia alla candidatura.

Sul palco dello United Center – che ospita le partite casalinghe dei Chicago Bulls – interviene anche Hillary Clinton: “Questo è il momento in cui riusciremo a sfondare il soffitto di vetro, il futuro è qui” ha detto in relazione alla candidatura di una donna alla Casa Bianca.

L’aborto è stato tra i temi centrali della prima serata della convention, con i democratici all’attacco di Trump per aver nominato i giudici conservatori della Corte Suprema, che hanno contribuito ad annullare le tutele del diritto all’aborto garantite dalla sentenza Roe v. Wade (con la quale nel 1973 la Corte Suprema legalizzò a livello federale l’interruzione di gravidanza), producendo un mosaico stato per stato di leggi sui diritti riproduttivi.

Altro tema caldo quello del Medio Oriente: a Chicago è stato Biden a parlare più a lungo di Israele e Gaza, esprimendo vicinanza per tutti i soggetti coinvolti, dagli israeliani uccisi da Hamas il 7 ottobre 2023 ai civili di Gaza oggi.

“I manifestanti in strada hanno ragione, molte persone innocenti vengono uccise, da entrambe le parti” ha detto il presidente Usa in relazione alle manifestazioni pro-Palestina attorno al luogo della convention. Gli attivisti hanno srotolato uno striscione chiedendo al governo degli Stati Uniti di non armare più Israele.