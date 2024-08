“Turespaña”, oltre 11 milioni di passeggeri hanno visitato il paese a luglio

Sono stati un milione 95mila 69 i passeggeri provenienti dall’Italia

MADRID – La Spagna, a luglio, ha ricevuto oltre 11 milioni di passeggeri provenienti da aeroporti di tutto il mondo, in particolare da quelli dell’Unione Europea. Lo ha reso noto “Turespaña”, l’ente pubblico ascritto al Ministero dell’Industria e il Turismo.

“Turespaña” ha precisato che lo scorso mese è stato registrato un incremento dell’8,6 per cento nel flusso dei passeggeri, in comparazione con lo stesso periodo dello scorso anno. Entrando nei dettagli, l’ente statale ha sottolineato che il 61,2 per cento dei passeggeri ha preferito le compagnie aeree “low-cost”, un incremento dell’8,9 per cento. Il 38,8 per cento restante, invece, ha scelto le compagnie tradizionali. Anche in questo caso è stato registrato un incremento superiore all’8 per cento.

Sempre stando a quanto reso noto da “Turespaña”, quasi il 56,6 per cento dei passeggeri proviene dall’Unione Europea mentre il 43,4 per cento restante da aeroporti del resto del mondo

La Spagna, tra gennaio e luglio, avrebbe ricevuto la visita di oltre 60 milioni di passeggeri. È questa una crescita notevole pari al 12 per cento se comparato con il primo semestre dello scorso anno. È questa la dimostrazione dell’importanza crescente della penisola iberica come destinazione turistica.

“Turespaña” ha anche reso noto che a luglio è arrivato in Spagna un milione di passeggeri provenienti dall’Italia: un milione 95mila, ad essere precisi. Ciò rappresenta una crescita del 13,8 per cento. La stragrande maggioranza, il 51,4 per cento, ha preferito recarsi in Catalogna o nella “Comunidad de Madrid”. Il resto ha scelto altre destinazioni. Inoltre, stando a quanto reso noto dall’ente turistico, l’81,2 per cento degli italiani avrebbe preferito i voli “low-cost” su quelli delle compagnie tradizionali.

L’Italia è il terzo paese in importanza in numero di passeggeri provenienti da aeroporti internazionali a luglio. La singolare classifica è guidata dal Regno Unito, con 2,6 milioni di passeggeri, seguito dalla Germania con 1,6 milioni. Alle spalle dell’Italia, non molto distanti, vi sono Francia e Olanda.

In quanto alle destinazioni turistiche più gettonate, sono sei quelle che si contendono il primato: Isole Baleari, Arcipelago delle Canarie, “Comunidad Valenciana”, Catalogna, “Comunidad de Madrid” e Andalusia.

Redazione Madrid