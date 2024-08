Calcio Venezuelano: domani a San Cristóbal andrà in scena il “Clásico Futve”

CARACAS. – Tutti i tifosi e amanti del calcio pensano che i “big match” del proprio campionato siano i più importanti di tutti. Vedi i vari “clásicos” o “derby” in giro per il mondo: River – Boca, Flamengo- Fluminense, PSG – Marsiglia, Barcellona – Real Madrid, Juventus – Inter e cosí via. Ma in Venezuela c’é una gara che tutti gli amanti della Liga Futve attendono con ansia: il “Clásico” tra Deportivo Táchira e Caracas.

Impossibile non schierarsi tra chi ha amato Edgar Pérez Greco, Javier Villafraz, Carlos Maldonado, Laureano Jaimes e William Méndez e chi invece ha tifato per Roberto Cavallo, Gabriel Cichero, Rafael Castellín, Miguel Ángel Mea Vitali e José Manuel Rey. Una sfida infinita, con vincitori e vinti.

Domani, alle 18:00 (ora del Venezuela) nel Polideportivo Pueblo Nuevo di San Cristóbal, si scriverà una nuova pagina di questa rivalitá tra “Andinos” e “Capitalinos”. Tra “Primera División”, “Copa Conmebol” e “Copa Venezuela” sono 124 i precedenti con un bilancio di 38 vittorie per i “Rojos del Ávila” e 36 per il “Carrusel Aurinegro”. In 50 occasioni a fare da padrone é stato il segno “X”.

Nella sfida valevole per il Torneo Apertura disputata sul prato dello stadio Olímpico hanno pareggiato 0 – 0.

Tra i calciatori che hanno vissuto il “clásico” con le due maglie spiccano i nomi di Renny Vega, Jorge “Zurdo” Rojas, Andrés Rouga, Giacomo Di Giorgi, “Gaby” Miranda, César “Maestrico” González, Stalin Rivas, Héctor Pablo Bidoglio, Juan García, José Luis Dolgetta, Giovanni Savarese e tanti altri.

Il quinto turno di campionato si aprirá con tre gare: Rayo Zuliano – Academia Puerto Cabello (oggi alle 15:00, stadio Pachencho Romero), Deportivo La Guaira – Inter de Barinas (oggi alle 17:45, stadio Olímpico) e Zamora – UCV (oggi alle 20:30, stadio Agustín Tovar).

Domani, oltre al “Clásico”, si disputerá il match tra Portuguesa e Angostura in programma alle 20:45 sul campo dello stadio Ricardo Tulio Maya

La quinta giornata si completerá, giovedí, con Estudiantes de Mérida – Monagas (alle 17:30, stadio Metropolitano) e Carabobo – Metropolitanos (alle 19:45, Polideportivo Misael Delgado).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)