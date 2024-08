Tennis: Sinner sfida Tiafoe in finale a Cincinnati

MADRID. – Almeno fino a fine settembre il posto di numero uno al mondo è assicurato, ma Jannick Sinner – primo italiano di sempre in finale al Masters 1000 Cincinnati – è concentrato sulla sfida di stanotte contro lo statunitense Frances Tiafoe, dopa aver battuto in semifinale Alexander Zverev (76 57 76) in un match durato più di tre ore.

L’altoatesino è il giocatore con più titoli all’attivo nel circuito ATP nel 2024 (4) e ha così eguagliato il primato stagionale di finali di Casper Ruud (5). “Sono molto felice di essere in finale. Abbiamo giocato un match di alta qualità, entrambi abbiamo alzato il livello quando contava, abbiamo servito bene nei momenti importanti – ha detto Sinner in conferenza stampa –

Da parte mia ho provato a rimanere mentalmente concentrato, sono andato sotto di un break nel primo e nel secondo set e ho provato a fare il controbreak. Zverev serve in maniera incredibile, ha giocato molto aggressivo, soprattutto dalla parte del rovescio. Ho provato a leggere il suo gioco, e non è semplice, e a sfruttare le poche occasioni avute. Poi il tie-break avrebbe potuto finire in qualunque modo, mi sono fidato del mio istinto. È stata una giornata positiva”.

“Essere in finale di un grande torneo come questo – sottolinea l’azzurro – significa molto per me. Poi Zverev mi aveva battuto quasi sempre e ci pensi quando entri in campo. Cerco comunque sempre di capire dove devo ancora migliorare e oggi fisicamente mi sento bene. Giocare quando è sera aiuta, perché non c’è caldo.

Questo è sicuramente uno degli aspetti dove devo migliorare. E a volte adattare il gioco al punteggio, essere un po’ più aggressivo quando sono sopra, accorciare gli scambi, fare questo tipo di cose che puoi imparare solo in campo. Sono davvero molto orgoglioso”.