Muore negli Stati Uniti la ciclista venezuelana Daniela Larreal

CARACAS. – Con un post sui social, il Comité Olímpico Venezolano ha annunciato la scomparsa della ciclista Daniela Larreal (50 anni). La sportiva nata a Maracaibo é stata trovata senza vita nella sua casa a Las Vegas, negli Stati Uniti. Dopo il suo ritiro la ciclista, che ha partecipato a 5 edizioni dei Giochi Olimpici, si era trasferita nel paese a stelle e strisce e lavorava in un albergo della cittá nota per i suoi casinó.

Stando a quanto riferito sui diversi media, Daniela Larreal non si era presentata al lavoro da diversi giorni ed i suoi colleghi non riuscivano a contattarla. Allora hanno avvisato la polizia che ha trovato la sportiva senza vita. Sembra che la causa del decesso sia un’asfissia causata da un alimento.

La sportiva “maracucha” era figlia di Daniel Larreal uno storico del ciclismo venezuelano. Daniela ha ereditato dal padre l’amore per questo affascinante sport. Nel 1990, Larreal ha vinto la medaglia d’argento nei “Juegos Centroamericanos y del Caribe”. Poi sono arrivate le medaglie d’oro vinte nell’edizione del 2002 nelle modalitá “velocitá” e “keirin” e l’argento nella crono 500 metri.

Aveva partecipato a 5 edizioni dei Giochi Olimpici: Barcellona 1992, Atlanta 1996, Sídney 2000, Atene 2004 e Londra 2012. Per l’edizione del 2008 Larreal non riuscí a qualificarsi, ma negli almanacchi dello sport venezuelano è classificata come una degli sportivi con piú presenze nei giochi a cinque cerchi a pari merito di Fabiola Ramos (tennis tavolo) e Ruben Limardo (scherma).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)