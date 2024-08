Calcio venezuelano: Carabobo e Deportivo Táchira guidano la classifica della Liga Futve

CARACAS. – Carabobo e Deportivo Táchira continuano a dimostrare il loro potenziale in questo Torneo Clausura e guardano tutti dall’alto della classifica con 10 punti.

I “Granates” si sono imposti per 1 – 2 in casa dell’Angostura grazie alle reti di Edson Tortolero (20’) e il rigore trasformato da José Balza (42’). Per i padroni di casa aveva accorciato le distanze Anthony Velasco (64’). I campioni del “Torneo Apertura” in quattro gare disputate hanno segnato 8 reti e subite 2.

A San Cristóbal, con reti di Carlos “Pipo” Vivas (37’) e Felipe Pardo (40’) il Táchira ha superato 2 – 0 il Portuguesa. Tra i migliori in campo nella squadra giallonero l’italo-venezuelano Daniel Saggiomo.

Il Metropolitanos ha espugnato l’Agustín Tovar: 1 – 3 sull’Inter de Barinas. Per i “violetas” hanno lasciato il segno Ely Valderrey (1’), Carlos Paraco (4’) e Sneider Navarro (35’). Per i padroni di casa ha segnato il gol Julio Doldan (65’).

Nel campo neutro del Ricardo Tulio Maya, l’UCV porta a casa l’intera posta in palio contro il Monagas: successo 1 – 3 grazie alla doppietta di Charlis Ortiz (2’ e 75’) e Yeiber Murillo (90’+4). Al 52esimo i “Guerreros del Guarapiche” hanno accorciato le distanze con il calcio di rigore trasformato da Tomas Rodríguez.

Altri risultati: Academia Puerto Cabello – Deportivo La Guaira 0 – 1, Caracas – Estudiantes de Mérida 2 – 3 e Rayo Zuliano – Zamora 0 – 0.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)