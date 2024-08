Venezuela, una dozzina di paesi chiede al governo “il rispetto dei principi democratici”

MADRID – Un “fermo appello alla saggezza e al buon senso in Venezuela” è stato sottoscritto da una dozzina di Paesi, tra cui Italia, Spagna e Unione Europea. I capi di Stato e di Governo, così anche le delegazioni di paesi democratici presenti alla cerimonia d’insediamento del presidente eletto della Repubblica Dominicana, Luis Abinader, hanno colto l’occasione per firmare una dichiarazione congiunta nella quale si chiede che “in questo momento cruciale per il Venezuela e la regione, tutti gli attori sociali e politici” esercitino la massima moderazione nelle loro azioni pubbliche.

La crisi politica e istituzionale che vive il Venezuela preoccupa enormemente per gli effetti negativi che potrebbe avere sui delicati assetti politici e sociali dell’America Latina.

Il documento, reso noto a Santo Domingo, è stato firmato dall’Argentina, il Canada, il Cile, la Repubblica Ceca, il Costa Rica, l’Ecuador, la Spagna, gli Stati Uniti, il Guatemala, la Guyana, l’Italia, il Marocco, i Paesi Bassi, il Regno Unito, il Panama, il Paraguay, il Perù, il Portogallo, la Repubblica Dominicana, il Suriname, l’Uruguay e l’Unione europea

Nella dichiarazione si afferma che “l’accettazione e il rispetto della dignità e dell’integrità di tutte le persone sono i principi essenziali su cui si costruisce la convivenza tra le nostre nazioni”.

“Esortiamo al rispetto dei principi democratici, nonché dei diritti umani e delle libertà fondamentali di tutti i venezuelani e, in particolare, del diritto di manifestare pacificamente e di esercitare la libertà di espressione – si legge nel comunicato -. Vediamo con preoccupazione che questa non è la realtà attuale in Venezuela. Le notizie di detenzioni arbitrarie di venezuelani senza un giusto processo sono allarmanti, motivo per cui chiediamo il loro rilascio immediato”.

Nella dichiarazione congiunta si esprime un fermo rifiuto della repressione e della violenza. E si chiede “urgentemente alle autorità venezuelane di porre fine alle violenze e di rilasciare tutti coloro che sono stati arrestati, compresi i rappresentanti dell’opposizione.”

“Chiediamo inoltre al Venezuela, in quanto Stato parte della Convenzione di Caracas del 1954 sull’asilo diplomatico – si legge nel comunicato -, di rispettare le sue disposizioni e di emettere salvacondotti che consentano ai sei richiedenti asilo che rimangono nella residenza ufficiale della Repubblica Argentina di ritirarsi in sicurezza dal territorio venezuelano”.

Nella dichiarazione congiunta si afferma che si è preso atto “del rapporto preliminare del Gruppo di esperti delle Nazioni Unite sulle elezioni presidenziali in Venezuela in cui si indica che il Consiglio Nazionale Elettorale (CNE) del Venezuela non ha ancora presentato i documenti elettorali che supportano la veridicità dei risultati annunciati il 2 agosto”. E si fa notare che è stata “pubblicata una versione digitale di oltre l’80 per cento dei registri elettorali, che mostrano un risultato diverso da quello pubblicato dal CNE”.

Quindi, i firmatari della dichiarazione congiunta chiedono “l’immediata pubblicazione di tutti i verbali originali e la verifica imparziale e indipendente di tali risultati, preferibilmente da parte di un’entità internazionale, per garantire il rispetto della volontà del popolo venezuelano espressa alle urne”. E avvertono che “qualsiasi ritardo in questo caso mette in discussione i risultati pubblicati ufficialmente il 2 agosto 2024”.

“Le nostre nazioni hanno fatto appello al dialogo e alla comprensione per risolvere gravi conflitti in passato – si commenta nel documento -. Oggi, più che mai, il Venezuela deve onorare quell’eredità per recuperare la convivenza pacifica, la sicurezza pubblica e la stabilità politica che, secondo i rapporti della Missione Internazionale Indipendente di Accertamento dei Fatti del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite sulla Repubblica Bolivariana del Venezuela, sono minacciati dalle stesse autorità di sicurezza venezuelane”.

Nel documento si ritiene che “il momento richiede un dialogo ampio, inclusivo e in buona fede per facilitare un accordo politico che promuova la riconciliazione nazionale, la pace, la sicurezza pubblica e la democrazia in Venezuela”.

Tutti i paesi firmatari, conclude il documento, si impegnano “a sostenere tutti gli sforzi in tal senso, sostenendo sempre una soluzione autenticamente venezuelana in cui prevalgano la democrazia, la giustizia, la pace e la sicurezza”.

Redazione Madrid