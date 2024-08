Serata informativa per i nuovi arrivati in Norvegia organizzata dal Comites a Stavanger

MADRID – Lunedì 19 agosto, dalle 17.30 alle 20.30, presso la biblioteca centrale di Stavanger (Sølvberget bibliotek og kulturhus), si terrà una serata informativa organizzata dal Comites di Oslo e dall’associazione culturale italiana di Stavanger (IKIS).

L’evento, dedicato ai nuovi arrivati in Norvegia, offrirà preziose informazioni su vari temi, tra cui il sistema sanitario e bancario norvegese, la ricerca di lavoro, i servizi consolari e le attività culturali locali. Per chi non potrà partecipare in presenza, l’incontro sarà trasmesso anche online.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione per organizzare un piccolo rinfresco.