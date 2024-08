Puigdemont en “Politico”: jueces culpables de fraguar “un golpe de Estado híbrido”

En el artículo titulado “How I pulled off my daring escape from Spain”, asegura que “cuando un juez se niega a aplicar la ley democrática”, está ejerciendo una “forma de opresión que ningún demócrata debería tolerar”.

MADRID – Los jueces del Tribunal Supremo serían culpables de fraguar “un golpe de Estado híbrido”. Lo escribe Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat, en “Político”.

En un artículo bajo el título “How I pulled off my daring escape from Spain”, el independentista catalán reivindica su derecho a “resistir la opresión”. Explica que “cuando un juez se niega a aplicar la ley democrática”, está ejerciendo una “forma de opresión que ningún demócrata debería tolerar”.

Acusa “la segunda cámara politizada del Supremo” de desobedecer a “un parlamento democrático. Puigdemont se refiere, en particular, al magistrado Pablo Llarena quien decidió no retirar la orden de detención contra él. Llarenas argumenta que Puigdemont no puede beneficiarse de la amnistía porque se enriqueció personalmente. De ahí el delito de malversación que le imputa. Es esta una de las excepciones que recoge el texto que el Congreso aprobara definitivamente en junio.

El político catalán, en su artículo, sostiene que el delito de malversación no pasa de ser “una distorsión de la realidad” útil para no aplicar la Ley de Amnistía. Asegura que el referéndum del 1-O no supuso un enriquecimiento personal y, mucho menos, un costo adicional para la ciudadanía.

Puigdemont comenta que él todavía no ha sido condenado o juzgado. Por lo tanto, mantiene impolutos “sus derechos políticos”. Subraya que, en las pasadas elecciones regionales catalanas, ha sido electo diputado del Parlament.

En el artículo, Puigdemont argumenta que no regresó a Cataluña para ser detenido, sino para “ejercer el derecho a resistir a la opresión”. Reconoce que no fue fácil fugarse, tras su discurso en el acto organizado por la militancia de Junts. Y relata que pasó la frontera sentado en la parte posterior de un vehículo.

El ex presidente de la Generalitat concluye su artículo haciendo votos para que “un día la justicia vuelva a los tribunales españoles y los jueces respeten una ley aprobada” para que pueda regresar definitivamente a Cataluña.

Redacción Madrid