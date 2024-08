Thailandia, neopremier: “Lavorerò duramente per il popolo”

ROMA. – La neo-eletta premier della Thailandia Paetongtarn Shinawatra ha assicurato oggi che intende “lavorare duramente” per il popolo tailandese. Lo riferisce il Nikkei Asia.

Il parlamento thailandese ha eletto Paetongtarn Shinawatra, leader trentasettenne del partito al governo Pheu Thai e figlia più giovane del controverso ex premier Thaksin Shinawatra, come primo ministro, due giorni dopo che Srettha Thavisin è stato rimosso dalla carica dalla Corte Costituzionale.

Paetongtarn ha ottenuto il sostegno di 319 membri della Camera dei rappresentanti, raggiungendo la maggioranza necessaria di voti. Erano presenti un totale di 491 parlamentari, con 145 voti contrari e 27 astenuti. Nessun candidato è stato nominato dall’opposizione.

“Prima di tutto, vorrei ringraziare l’ex primo ministro Srettha, che ha svolto un lavoro molto duro per quasi un anno”, ha detto Paetongtarn ai giornalisti dopo essere stata scelta dal parlamento. “Tutto il team e io siamo ora pronti a lavorare ancora più duramente per il popolo thailandese d’ora in poi”.

Team su cui però non ha dato indicazioni, affermando: “Sto aspettando l’approvazione ufficiale reale prima di dire qualsiasi cosa”.

Secondo il processo costituzionale thailandese, il parlamento presenterà ufficialmente Paetongtarn come nuovo primo ministro per l’approvazione reale.

Successivamente, dovrà compilare una lista dei nuovi membri del governo e presentarla per un’ulteriore approvazione reale entro 30 giorni.

Srettha è intervenuto alla conferenza stampa di venerdì per congratularsi con lei, sebbene abbia rifiutato di rilasciare commenti ai giornalisti. Paetongtarn ha detto di essere stata molto “triste” quando ha sentito della decisione che ha rimosso Srettha.

L’ex primo ministro Srettha è stato destituito dalla corte per aver violato la costituzione nominando un ex condannato nel suo governo. Oltre alla rimozione di Srettha, la corte ha anche ordinato le dimissioni dell’intero governo.

(Mos /askanews)