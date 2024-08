Tokyo attende il potente tifone Ampil, voli e treni cancellati

ROMA. – Il potente tifone Ampil sta avendo pesanti conseguenze sui trasporti in Giappone, con le principali compagnie aeree che hanno dichiarato di aver cancellato circa 650 voli internazionali e nazionali da e per l’aeroporto di Haneda a Tokyo e l’aeroporto di Narita, a est della capitale, colpendo circa 120.000 passeggeri.

Il tifone ha continuato la sua avanzata verso Tokyo e altre aree orientali del Giappone nella mattinata di oggi, con l’agenzia meteorologica che ha esortato la popolazione a prepararsi a venti forti, frane, alte onde e inondazioni, poiché le forti piogge aumenteranno drasticamente il rischio di disastri.

Il tifone viene in un momento particolare, siamo nel pieno infatti del periodo festivo del Bon in Giappone, uno dei più importanti dell’anno, in cui tra l’altro c’è la tradizione di tornare alle località di origine per fare il cosiddetto haka-mairi, cioè curare le tombe degli antenati. La cancellazionedi molti trasporti ferroviari e aerei rischia di creare un importante problema.

Alle 10 locali (3 del mattino in Italia) di stamani, secondo quanto scrive l’agenzia di stampa Kyodo, Ampil si trovava a circa 100 chilometri a est-nordest dell’isola di Hachijo, situata a sud della capitale giapponese. Il tifone si muove verso nord a una velocità di 20 km all’ora, secondo l’agenzia meteorologica. Ha una pressione atmosferica di 950 hectopascal al suo centro e venti che raggiungono fino a 216 kmh.

La rete ferroviaria JR Central ha sospeso tutti i servizi del treno ad alta velocità Tokaido Shinkansen tra Tokyo e Nagoya, nel Giappone centrale, per l’intera giornata. Oltre Nagoya, la compagnia prevede di far circolare un numero limitato di treni da e per Osaka via Kyoto, nel Giappone occidentale.

JR East – che gestisce gli shinkansen nelle aree orientali, nordorientali e centrali – cancellerà anche alcuni treni proiettile su parti delle linee Tohoku, Joetsu e Yamagata dal pomeriggio.

Nella prefettura di Chiba, vicino a Tokyo, alcuni complessi commerciali sono stati chiusi, inclusi i grandi magazzini Sogo.

Nelle 24 ore a partire dalle 6 di venerdì mattina, si prevede che il tifone porterà fino a 300 millimetri di pioggia nella regione di Kanto-Koshin, che comprende Tokyo, 200 mm nella regione di Tohoku e 120 mm nella regione di Tokai.

(Immagine tratta dal sito internet dell’Agenzia meteorologica giapponese)

(Mos /ASKANEWS)