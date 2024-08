Viminale: tra gennaio 2023 e 31 luglio 2024 in Italia 499 omicidi

ROMA. – Tra il primo gennaio 2023 e il 31 luglio di quest`anno in Italia sono stati commessi 499 omicidi, 28 dei quali attribuibili alla criminalità organizzata. Lo ha riferito il Dossier di Ferragosto del Viminale, secondo il quale nello stesso periodo nel paese sono stati commessi 3.650.875 delitti.

La parte maggiore sono i furti, che sono stati 1.605.812, mentre le rapine commesse si attestano su quota 44.166. Per questi delitti sono state arrestate 241.769 persone e denunciate in stato di libertà 1.018.030 persone.

In campo cibernetico, la Polizia postale e per la sicurezza cibernetica ha rilevato 19.364 attacchi e un totale di 88.797 reati (che prevedono anche pedopornografia, adescamento online, reati contro la persona, frodi informatiche, truffe online ecc.).

In tutto le persone indagate per questi reati sono state 12.605.

Nello stesso periodo, sono state condotte 32.275 operazioni antidroga (119 con proiezioni internazionali), che hanno portato al sequestro di oltre 112 tonnellate di sostanze stupefacenti.

In materia di contrasto al terrorismo internazionale, sono stati arrestati 36 estremisti e sono state effettuate 130 espulsioni per motivi di sicurezza dello Stato. Inoltre i foreign fighter monitorati sono stati 298.

Le forze di polizia sono state, inoltre, impegnate nel contrasto alla violenza di genere. In tutto sono avvenuti, tra l`inizio del 2023 e l`ultimo giorno di luglio del 2024, 174 femminicidi.

Il Viminale inoltre segnala nello stesso periodo 885 atti discriminatori, 520 dei quali per motivi religiosi, 180 per razzi o etnia, 111 per orientamento sessuale.

Ancora, nel periodo gli atti intimidatori contro giornalisti sono stati 144, dei quali 18 sono attribuibili alla criminalità organizzata. 880 sono stati invece gli atti intimidatori nei confronti di amministratori locali.

Per quanto riguarda il contrasto alla criminalità organizzata, le forze di polizia hanno realizzato 70 operazioni di rilievo nei sette mesi tra il primo gennaio e il 31 luglio 2024, con un incremento del 14,7% rispetto alo stesso periodo dello scorso anno.

Restando ai primi sette mesi del 2024, gli arrivi di migranti via mare sono stati 33.480, con iun calo del 62,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questo mentre invece c`era un incremento forte delle rotte del Mediterraneo occidentale e orientale (cioè Spagna e Grecia). I rimpatri sono stati 3.079, con un incremento di quasi il 20%.

Gli organici delle forze dell`ordine, tra gennaio 2023 e fine luglio 2024, si sono rafforzati di 19.629 unità e sono previste, entro la fine dell`anno, assunzioni per altre 7.784 unità.

