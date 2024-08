Paralimpiadi Parigi 2024: Venezuela parteciperà con 24 atleti

CARACAS. – Con la fine delle Olimpiadi di Parigi 2024, parte ora il countdown per i Giochi Paralimpici. In programma dal 28 agosto, con la Cerimonia di inaugurazione in Place de la Concorde e negli Champs-Elysées, le Paralimpiadi parigine vedranno protagonisti 24 atleti venezuelani, per 8 discipline. Vediamoli insieme

Nell’atletica vedremo in gara Lisbeli Vera (categoría T47), Naibys Morillo (F46), Alejandra Pérez (T12), Paola García (T47), Edwards Varela (F37), Yomaira Cohen (F37), Linda Pérez (T11), Leonela Vera (T20), Irene Suárez (T11), Selle Barrios (T20), Enderson Santos (T11), Franyerlis Vargas (T11), Luis López (T47) e Luis Rodríguez (T20).

Nel Taekwondo, a far sventolare il vessillo del Venezuela, ci sará Valeria Morales (K44). Mentre nel judo saranno impegnati sul tatami Danitza Sanabria (+70 kilogramos) e Marcos Blanco (-60 kilogramos)

Nel ciclismo correrà Richard Espinoza (H3). Nel sollevamento pesi ci sará Clara Fuentes (-50 kilogramos)

I nuotatori Belkis Mota (S12) e José G. Montilla (SB2) mostreranno il loro talento nella vasca parigina. Il Venezuela avrá rappresentanti anche nel triatlón con Juaisca Rodríguez (PTS2). Infine nel tennis tavolo ci sará Roberto Quijada (TT3).

I criteri fondamentali in base ai quali vengono classificati gli sport per disabili sono tre: la valutazione della patologia o la disabilità dell’atleta; la valutazione del grado di disabilità dell’atleta; la valutazione delle funzionalità fisiche residue dell’atleta, ossia che cosa riesce a fare.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)