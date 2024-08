Notte magica per l’Atalanta, sfida al Real di Ancelotti per sogno Supercoppa

MADRID. – Sarà una notte magica per l’Atalanta allo Stadion Narodowy di Varsavia. Questa sera, alle 21, la squadra di Gasperini sfiderà i nuovi “galacticos” del Real Madrid, per l’ennesima volta campioni d’Europa in carica per il primo trofeo stagionale, la Supercoppa europea.

Ma sarà un’Atalanta completamente diversa da quella che, lo scorso maggio, aveva superato 3-0 gli imbattuti del Bayer Leverkusen nella finale di Europa League, vincendo così il suo primo trofeo continentale. Perché il club bergamasco ha perso due pedine fondamentali come Scamacca e Scalvini per due gravi infortuni, il veterano Hateboer finito al Rennes e il talento di Koopmeiners al centro di un intrigo di mercato per niente piaciuto alla famiglia Percassi. Ci sarà qualche volto nuovo, come l’arrivo dell’ultimo minuto Retegui e forse qualche giovane dell’eccellente settore giovanile.

Quello che non mancherà sarà invece il gioco aggressivo e a tutto campo a cui l’Atalanta ha fatto abituare i propri tifosi durante la gestione Gasperini. Davanti a loro la corazzata guidata dal nostro Ancelotti, rinforzata dal clamoroso arrivo di Mbappé e grande favorita per il successo. Ma il calcio è fatto di sorprese – come ha sottolineato in conferenza stampa il Gasp – e la partita sarà tutta da giocare.

I nerazzurri sfideranno il Real per la terza volta dopo le due occasioni del 2021 negli ottavi di Champions, terminate entrambe con la vittoria degli spagnoli: 3-1 all’andata a Madrid e 1-0 a Bergamo. Per l’Atalanta è chiaramente la prima volta in Supercoppa, mentre la squadra di Ancelotti (alla sua nona apparizione in finale, come il Barcellona) punta a ottenere per la sesta volta il suo nome nell’albo d’oro.

In caso di vittoria, il Real diventerebbe il club con più successi nel trofeo, superando Barcellona e Milan, entrambe a quota cinque trofei. L’Atalanta, invece, sarebbe la ventiseiesima squadra vincitrice e la quinta italiana, dopo Milan, Juventus, Inter, Parma e Sampdoria.